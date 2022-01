No habrá un operativo especial contra los halcones en Sinaloa: Rubén Rocha Moya

Sinaloa.- Tras la detención de una persona que presuntamente vigilaba la entrada y salida de unidades militares de la Novena Zona Militar, no habrá en Sinaloa un operativo especial contra quienes se dedican a la actividad de halconeo, punteros como se les conoce a quienes se dedican a esto.

El gobernador Rubén Rocha Moya comentó que se expuso este tema en la mesa de seguridad, pero en Sinaloa no hay un registro de cuántas personas realizan esta actividad.

Algunas ocasiones son detectadas cuando se les detiene en los diversos operativos cuando no usan casco o cometen una falta pero es difícil judicializar los casos si no llevan un radio y no se les pueda vincular con la actividad, explicó el Secretario de Seguridad Pública Estatal Cristóbal Castañeda Camarillo.

La persona que fue detenida frente al Cuartel Militar no tenía radio, pero estaba en una propiedad abandonada que tenía una ventana, tenía unos binoculares y llevaba un registro de las unidades que salían por lo que se encontraron suficientes elementos para judicializar el caso y esto va a marcar un precedente aseguró el mandatario estatal.

Castañeda Camarillo expuso que lamentablemente se tienen punteros en todo el estado y que los mismos afectan los operativos de las diversas corporaciones de seguridad. Al ser cuestionado el por qué algunos de los halcones traen radios Matra, explicó que sólo se ha registrado un caso de este tipo hace dos años en Mazatlán. Negó que haya mercado negro de venta de este tipo de radios y que los mismos son usados por las diversas corporaciones policiales, Cruz Roja y Protección Civil. Indicó que en el caso de la Policía Estatal se tiene registro de cada uno de los radios.

Se considera que en Sinaloa sólo se han judicializado dos casos de halconeo. En Sinaloa se podrían aplicar hasta 15 años de prisión a las personas que realicen la actividad de halconeo.