No hagas planes para ir a balnearios en Culiacán durante Semana Santa

Culiacán, Sinaloa.- Por lo pronto, que las personas no hagan planes para ir a los balnearios de Culiacán en esta Semana Santa porque algunos están cerrados como es el de Imalá, también están cerrados espacios públicos importantes como el Parque Acuático y otros, señaló la directora de Turismo Municipal Alma Patricia Elenes Bernal.

Detalló que si bien las playas de Ponce, en Eldorado no han cerrado aún y no hay indicaciones de que se cerrará se invita a la población a que en estos Días Santos no vayan, para evitar contagios como Coronavirus.

También llama a la población a que no asistan a eventos como el de Sanalona en donde son jóvenes que se concentran para hacer fiestas y arrancones de autos lo cual es un riesgo para la población.

Por responsabilidad y para cuidar a la población Turismo Municipal ha suspendido eventos masivos por lo que pide la cooperación de la ciudadanía.