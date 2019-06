No han encontrado a los vendedores de medicinas del mercado negro

Culiacán, Sinaloa.- Al ser evidenciados por periódico EL DEBATE, los vendedores de medicina ilegal ya no han regresado por los alrededores del hospital general Bernardo J. Gastélum, en Culiacán.

En días pasados, EL DEBATE publicó que un hombre y una mujer se estacionaban en una camioneta blanca cerca de la entrada de Urgencias, y desde ahí surtían las recetas de los derechohabientes del Seguro Popular.

Trabajaban a plena luz del día, y la mujer hasta abordaba a los familiares de los hospitalizados afuera del área de Urgencias, frente a personal del nosocomio. De acuerdo con algunos clientes, les dejaban las medicinas hasta un 50 por ciento más barato que en las farmacias establecidas.

Alan Urbina Vidales, titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, detalló que en este caso se está trabajando con la finalidad de interponer una denuncia por la venta de medicina en el mercado negro, por lo que tuvo comunicación con el director de este hospital para que les notifique cuando una persona esté realizando esta práctica ilícita y poder actuar.

Cuando personal de su área acudió al sitio, ya no localizó a los vendedores, por lo que requiere ubicarlos para interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público: «Espero que ya no se repita esta actividad, y estaremos esperando cualquier denuncia pública para poder actuar con oportunidad», detalló.

El funcionario estatal llamó a la ciudadanía a no comprar medicamento en el mercado negro porque no se sabe si son para la enfermedad que tiene el usuario, en qué condiciones lo almacenan ni si el empaque es el original, por lo que es un riesgo consumirlo. También pidió denunciar a los vendedores.

Sin apoyo

De acuerdo con el director del hospital, Aarón López Monge, hasta la mañana de ayer todavía no había recibido apoyo por parte del Ayuntamiento de Culiacán para que se supervisara a los vendedores ambulantes para ver si vendían medicamento y tampoco le habían notificado si había enviado agentes policiales a realizar rondines.

En lo que respecta a la investigación en el interior del nosocomio para detectar si personal está involucrado en la venta de medicamento, dijo que se han hecho preguntas y se han revisado las cámaras de vigilancia, pero no hay nada hasta el momento.

El director del Hospital de la Mujer, Óscar Garzón López, comentó a EL DEBATEque en ese nosocomio no se han registrado casos de venta ilícita de medicamentos. Sin embargo, hizo un llamado a la población a que no haga tratos directos con ninguna persona que oferte medicamentos afuera de las farmacias y que, en caso de detectar a alguna, la denuncien.

Competencia desleal

Hay molestia en el sector farmacéutico por la venta ilegal de medicinas porque está afectando mucho al comercio legal, dijo Octavio Crespo Sánchez, consejero nacional de Concanaco Servitur.

Debido a esto, llamó a las autoridades para que resuelvan este problema de forma rápida porque no se sabe si el medicamento que están vendiendo en las calles es robado ni si se está fabricando de forma irregular, entre otras situaciones que pueden poner en riesgo la salud de los usuarios.

Federación atenderá caso de mercado negro de medicinas

El fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, señaló que las investigaciones por la venta ilegal de fármacos corresponde a la Fiscalía General de la República, por lo que buscarán estar atentos a toda aquella acción que realice esta instancia federal.

El organismo autónomo en la entidad hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia formal sobre la venta de estos fármacos y se desconoce si también se realizó ante la federación.

«Eso es competencia de la federación. Estaremos atentos a lo que digan», dijo el titular del organismo autónomo.

Al preguntarle si ya se comunicó con el delegado federal de la Fiscalía General de la República, aseguró haber coincidido en la reunión del grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, pero no abordaron este tema y desconoce la acciones que se implementarán.

Opinión: Alcalde dice desconocer venta ilegal

Al ser cuestionado sobre si ya le había mandado apoyo de seguridad al hospital general, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro dijo que ya se está atendiendo esta situación.

Sobre el oficio que le envió el director del hospital en el cual le pedía apoyo para detectar a los que vendían medicina ilegal, dijo que el oficio era acerca de supervisar a los vendedores de afuera.

Respecto a combatir la venta ilegal de medicamentos afuera del nosocomio, detalló que no sabía que existía ese problema, pero le compete al sector de la salud, porque el Ayuntamiento no sabe quiénes están de manera legal y quiénes no. En este caso, dijo que necesita denuncias concretas.