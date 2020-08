No hay afectaciones graves por lluvias en Culiacán: Protección Civil

Sinalao.- Durante las lluvias registradas ayer por la tarde en el municipio de Culiacán y sus sindicaturas hubo encharcamientos en distintos puntos de la capital y caída de árboles en carretera y postes en la sindicatura de Costa Rica.

El jefe de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Martínez, comentó que no hubo incidentes mayores durante el chubasco que duró aproximadamente una hora y media; de igual manera, mencionó que siguen trabajando bajo los protocolos de seguridad para resguardad la integridad de la ciudadanía.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Los estragos de la lluvia

Derivado de la fuerte lluvia y vientos que se registro la tarde del lunes, el jefe de Protección Civil mocionó que en la capital solo se presentaron caídas de ramas y 15 vehículos varados, en Costa Rica se presentó la caída de alrededor de 17 árboles y en Eldorado se cayeron algunos cables y postes de madera de la compañía Teléfonos de México debido a que la madera estaba podrida.

Marco Martínez dijo que el día lunes no se presentaron inundaciones, ya que a una inundación se le puede llamar cuando el nivel del agua supera el metro de altura, por lo que en la capital sinaloense el día de la lluvia solo se registraron encharcamientos en El Palmito, frente a la capilla de Malverde, entre otros.

Uno de los carros que quedaron varados por el agua. Foto: El Debate / Ricardo Nevárez

También dijo que los arroyos y drenes de la ciudad fueron supervisados por personal de PC, los cuales presentaron buena fluidez del agua derivado de los trabajos previos de limpieza que les han realizado.

El incidentes más fuerte reportado a las autoridades durante la lluvia, fue la caída de un rayo a un domicilio, que no pasó a mayores.

Recomendaciones

El jefe de Protección Civil exhorta a la ciudadanía en general a que no intente cruzar arroyos en sus vehículos cuando llevan corriente, para no exponer su vida ni las de sus familias. Los invita a detenerse por unos momentos mientras baja la corriente del agua. De igual manera, mencionó que no es recomendable resguardarse debajo de un árbol o de un anuncio con estructura metálica, para evitar ser sorprendidos por un rayo.

Por último, mencionó que hay que estar atentos a los anuncios meteorológicos y no dejar de usar el cubrebocas, para evitar más contagios de COVID-19.