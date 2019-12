No hay claridad sobre el dictamen del presupuesto en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de ya tenerse agendado en la orden del día de la sesión extraordinaria del lunes la votación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2020, aún no hay claridad en tanto a culminación del dictamen correspondiente.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Administración, María Victoria Sánchez, comentó que sería este sábado cuando los integrantes de la comisión estarían dictaminando la propuesta del gobernador para la erogación de recursos del 2020, sin embargo, tal reunión no se sostuvo.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, comentó que, después de sostener la última reunión con el secretario de Administración y Finanzas del Estado, Carlos Ortega Carricarte, no se concluyó ni se acordó en algo referente a reasignaciones presupuestales. Solo se abordaron temas correspondientes a la propuesta de la creación de dos nuevos impuesto, ya aprobados por el pleno legislativo el pasado viernes.

Dijo que no hay novedad en materia presupuestal, por lo que no podría adelantar o comentar algo al respecto.

No puedo hacer un comentario al respecto, porque aún no se define nada, no hay novedad