“No hay conciencia ecológica ni educación ambiental”: Melchor Peiro, defensor del medio ambiente

Sinaloa.- El cuidado al medio ambiente debería ser un tema de interés para todos los ciudadanos y no solo de unos cuantos, sin duda para el defensor Melchor Peiro Guerrero, de Culiacán, a la ciudadanía y a los gobiernos les sigue haciendo falta empatía por la conservación de la naturaleza.

¿Cómo inicia la defensa por el medio ambiente?

Desde pequeño veía que había mucho descuido en torno al mundo natural, desde siempre no se han respetados los cursos de agua, los arroyos, los drenes naturales, ríos y eso en mí se fue reforzando una conciencia ecológica en el sentido de procurar tener acciones directas como ciudadano en torno a la defensa del medio ambiente.

¿Cuál es la importancia del cuidado a la naturaleza?

Tan cierto es que nosotros dependemos de la naturaleza y no ella de nosotros, por lo tanto, aunque estemos como humanos congregándonos en la ciudad y formando ambientes citadinos, pues, aunque la ciudad esté creciendo debe tener un respeto al mundo natural y se debe decidir a través de las autoridades y los planes de desarrollo urbanos: dónde sí y dónde no se debe construir algo.

Se deben respetar los cerros, cuerpos de agua y sobre todo la vegetación, porque las ciudades crecen en pavimento, en calles, pero si no tienen una reserva adecuada de contacto de áreas verdes, entonces la gente no percibe el valor y el servicio al ambiente que otorgan las áreas arboladas. Tenemos carencia de espacios verdes y eso impacta de alguna manera en el ser humano porque no le genera conciencia ecológica y no tener mayor educación ambiental.

¿Considera que a la población le hace falta cultura para el cuidado del medio ambiente?

Definitivamente sí, no se logra percibir qué es y qué tan a fondo están yendo en este asunto de la educación ambiental todas las instituciones educativas, desde el nivel primaria hasta el nivel profesional, se tiene que trabajar mucho más intensivo en los niveles primarios para que desde pequeños se vaya afianzando esa cultura por el cuidado al medio ambiente y que desde luego haya continuidad para que se formen ciudadanos conscientes de la importancia del respeto al medio ambiente. Actualmente existen basureros clandestinos, hay tala de árboles ilegales y esto se da porque no se tiene la conciencia ecológica y esto es responsabilidad de la autoridad en turno.

¿Hace cuánto se formó la asociación civil que representa?

Fue hace 16 años cuando se constituyó legalmente. En el 2006 le dimos formalidad jurídica y se integró como Ciudad y Naturaleza en Armonía a raíz de que en el Parque Ecológico se suscitó el hecho de que querían partirlo en dos con un andador y desde ahí los demás ciudadanos protestamos porque consideramos una acción muy brusca por parte del Estado, y logramos que no se hiciera esta obra y quedamos, pero inicialmente esta asociación la llamamos Amigos del Parque Ecológico hasta que decidimos constituirlo legalmente y optamos por cambiarle el nombre. Esta organización desarrolla actividades, comunicación social y difusión cultural en temas de equilibrio ecológico de respeto y protección de la biodiversidad, así como la defensa del patrimonio colectivo y los derechos civiles.

¿Qué acciones de beneficio han logrado con esta asociación para el medio ambiente?

Una de las acciones más valiosas y que son de alto honor para nosotros es que participamos en el año 2013 en la creación de la nueva Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa; participamos en los foros de discusión en las propuestas, incluso propusimos que en cada municipio del estado de Sinaloa se conformara un área natural protegida de jurisdicción local para que ahí se diera la educación ambiental en el campo.

No solo la clase teórica, sino ahí, que se tuviera un aula al aire libre donde a los ciudadanos se les explicara el nombre de cada árbol, es decir, conocer y tener ese contacto con la fauna y que eso hiciera afianzar la cultura ecológica, porque si vivimos en una ciudad eso significa no desperdiciar energía, no arrojar basura a la calle, cuidar los árboles. También promovemos las 3 R’s, reduce, reúsa y recicla.

Hacemos ciberactivismo local nacional y mundial, brindamos asesoría para el diseño de parques y jardines urbanos y somos promotores e intermediarios en proyectos de reforestación.

¿Le hace falta voluntad al Gobierno en este tema?

Sí, a las autoridades les hace falta una voluntad política institucional, no se debe de olvidar que el orden correcto de las cosas es que primero debe pasar por lo ambiental, luego por lo social y al final por lo económico.

Te recomendamos leer:

El Perfil

Melchor Peiro Guerrero, defensor del medio ambiente

*Nombre completo: Melchor Peiro Guerrero

*Lugar de nacimiento: Pericos, Mocorito, Sinaloa

*Fecha de nacimiento: 6 de enero de 1958

*Edad: 64 años

*Profesión: Arquitecto

*Trayectoria: Profesor de la UAS y presidente de la asociación Ciudad y Naturaleza en Armonía