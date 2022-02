No hay dinero para más policías en Culiacán, afirma alcalde Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro lamentó la inseguridad que se ha estado viviendo en la capital sinaloense y sobre todo la agresión a las autoridades de seguridad.

Señaló que el déficit de agentes municipales se debe a que el Ayuntamiento de Culiacán no tiene dinero y no se puede contratar a más policías, que primero deben pasar por un curso de capacitación pero es costoso, y culpó a los diputados de no aprobar un mayor aumento al predial.

Leer más: Convoca Feliciano Castro a seguir con el diálogo y tolerancia en parlamentos sobre identidad de género y aborto en Sinaloa

Mencionó que los policías no están siguiendo a nadie, pero a veces pasa de manera circunstancial (la agresión).