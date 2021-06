“No hay dinero para pagar 100% de pensiones a las viudas de policías”: Estrada Ferreiro

Sinaloa.- “No tenemos para pagarles a las viudas de policías”, afirmó el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, al proponer un seguro de vida para los policías municipales de Culiacán, en forma independiente a la causa de muerte, sus familias podrán quedar protegidas y “no andar mendigando apoyos”, porque resulta imposible para el Ayuntamiento de Culiacán, cumplir con una homologación de las remuneraciones de pensiones, entre lo que reciben los agentes de las instituciones policiales del estado y municipio, aunado a la retroactividad con carácter de 15 años.

Comentó que se debe hacer algo para atender la petición de las viudas de policías, pero lo único viable es el seguro de vida, y no hay opciones por la situación de las finanzas de los municipios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Consideró que el decreto 645 aprobado por la 63 legislatura es una irresponsabilidad de los legisladores, y en la mesa técnica que estableció el Congreso del Estado con el Gobierno del estado y los Ayuntamientos, se les está explicando con “palitos y bolitas que esto es inviable, pero ya alborotaron a la gente y quieren huelga de hambre las señoras (viudas)”.

Leer más: Se forma la tormenta tropical "Enrique" en el Pacífico; se dirige a las playas de Sinaloa

“Darles dinero y luego retroactivamente es la peor tontera que han hecho los diputados, aunque la ley fuera vigente, con qué le vamos a pagar, que no se les engañe a la gente, es demagogia pura y perversidad de los diputados de Morena y los otros que no lo son”, insistió Estrada Ferreiro, al sugerir que “los diputados pongan de su bolsa lo que quieran regalar y no el dinero del pueblo”.

“En un mensaje dirigido a los legisladores, el alcalde les dijo: “Ya pasó la elección y ahora qué van hacer con la gente, quién le va a pagar y con qué les van a pagar, no hay dinero para eso y los diputados deben de tener conciencia y que los pusieron ahí para representar al pueblo y no para estar haciendo grilla política”.

Mencionó que desconoce el monto de recursos económicos necesarios para cumplir con el 100% de pensión a las viudas de policías municipales, aunado a la retroactividad que se ordena en la ley vetada por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, pero explicó que el 70% del presupuesto del Ayuntamiento de Culiacán se destina al pago de nómina que asciende a 1,770 millones de pesos cada año, y que se incrementará un 3% en enero por el incremento en el índice inflacionario y el número de personal jubilado.

El presidente municipal dijo que la Constitución de México prohíbe la retroactividad de la ley y que lo deben de entender los legisladores, “que si no entienden, que se pongan a estudiar y se dejen de tonteras”.

Leer más: Los culichis se habitúan al uso diario del cubrebocas

Seguro de vida

Estrada Ferreiro dijo que la póliza para los policías municipales será cubierta por el Ayuntamiento, y quizás, sin el elemento de seguridad busque aumentarla, de manera particular buscará incrementar los beneficios.

Su propuesta se centra en la contratación de un seguro para los policías municipales que van a ser contratados, y otro adicional, para lo que ya están laborando, que implica la aplicación de nuevas medidas.

Niño nada en calle inundada de Jalisco

Síguenos en