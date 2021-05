No hay impedimento legal para que niños entren a comercios, confirma Protección Civil estatal

Culiacán, Sinaloa.- El titular del Instituto Estatal de Protección Civil, Juan Francisco Vega Meza hizó un llamado a la ciudadanía a seguir resguardando en los hogares a los niños ante la pandemia del Covid-19, pero actualmente no hay un impedimento legal que prohíba que los menores ingresen a los centros comerciales.

“Nosotros en este momento lo estamos dejando a nivel de recomendación el tema de los niños, de seguirlos resguardando en los hogares. De manera formal, legal, no hay al momento restricción, pero sí una recomendación para no exponerlos a los niños, irlos cuidando”, dijo Vega Meza.

Indico que todavía hay algunos comercios y establecimientos que han seguido esta recomendación, “pero es importante que no se malentienda, estamos hablando que, a nivel de recomendación, nosotros solicitamos de que a los niños los sigan resguardando. Si tú me preguntas que, si están permitidos, si legalmente hay algo que lo impida, yo te diría que no, no hay ningún impedimento legal para que eso suceda, por eso se habla de que están permitidos”.

Mencionó que se han establecido algunos criterios, “ahorita el semáforo verde, ya estamos hablando de que tenemos mayores aforos en los establecimientos”. También dijo que hay muchos comercios que permiten un 50 por cierto de su aforo.

“Eso es muy bueno y es muy positivo, nosotros estamos a favor de que eso suceda. El llamado a la ciudadanía es seguir manteniendo las medidas sanitarias, la sana distancia en todo momento, el lavado de manos, uso del cubrebocas, que se mantenga la toma de temperatura”, externó el director de IEPC.