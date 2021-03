"No hay imposible para las mujeres": Nayeli es madre, maestra, costurera y chofer en Culiacán

Sinaloa.- Adaptación a una discapacidad ocasionada por un accidente automovilístico y ser la generadora de ingresos de un hogar no han detenido la felicidad y las ganas de salir adelante de Nayeli Arce, quien trabaja como chofer, maestra de educación primaria y costurera, además de disfrutar de realizar actividad física y cantar junto a su familia como pasatiempo en Culiacán, Sinaloa.

Nayeli Arce es una mujer de 35 años con una licenciatura en Educación Primaria, ejerce como maestra y tiene un puesto en la directiva de la misma escuela, además trabaja como chofer de una reconocida aplicación de servicio de transporte y realiza trabajos de costura en su hogar. De ella dependen sus hijos de 10 y 17 años además de su madre quien también vive con ellos.

Su principal fuente de ingresos era su trabajo de maestra ya que, este le brinda un ingreso fijo, pero después, debido a que el 100 por ciento de los gastos del hogar dependen de ella, buscó la manera de sacar dinero de otras formas y de ahí surgieron las otras actividades que ahora le brindan la oportunidad de pagar su propia casa además de su automóvil que ahora también es su fuente de ingreso.

A los 29 años tuvo un accidente automovilístico el cual le quitó la capacidad de caminar. Nayeli comenta que, al inicio, en el proceso de adaptación se le presentaban momentos de depresión e incluso tenía pensamientos negativos donde consideraba que hubiera sido mejor no haber sobrevivido, ya que, le frustraba no poderse trasladar como lo hacía antes y no podía realizar las actividades que hacía antes debido a que era deportista, tenía 15 años jugando voleibol y 3 años jugando fútbol cuando se accidentó. Era una persona muy activa y de repente todo cambió para ella, por lo que fue difícil empezar a buscar cuál era el nuevo propósito que tenía en la vida.

Entró a terapia a los dos meses de su accidente e ingresó en un campamento para dominar el uso de la silla de ruedas. A diferencia de muchas personas discapacitadas considera que, su adaptación y recuperación fue muy rápida en el aspecto físico aunque, en el aspecto psicológico la recuperación fue más lenta, ya que la aceptación mental es la más difícil y tal vez nunca se llega a un 100 por ciento porque se trata de aceptarse completamente, aunque considera que un 99 por ciento si se acepta, se gusta y disfruta lo que ve en el espejo además del ser humano en el que se ha transformado sin embargo, siempre hay un 1 por ciento que se resiste.

Sus hijos siempre han sido el mayor motor que tiene para seguir viviendo y son quienes la impulsan cuando ella quiere tirar la toalla, trata de dejarles una herencia positiva y no en el aspecto material, sino que, ellos vean en ella a una mujer que se esfuerza, que lucha, que no se derrota y siempre busca la manera de ser mejor, para que ellos adquieran esas cualidades positivas.

Si pudiera regresar el tiempo le pediría a Nayeli del pasado que valore todo lo que tiene y que le dé prioridad a su familia y que disfrute cada momento. Mencionó que recuerda su pasado y se da cuenta de lo egoísta que fue, ya que, actualmente se preocupa más por todo su entorno y las personas que están a su alrededor.

A raíz de ello decidió abrir su canal de youtube, ya que, se considera afortunada porque tiene muchas cosas para salir adelante y es por ello que decidió alzar la voz por todas las personas discapacitadas que son discriminadas, para que volteen a verlos y se den cuenta que, aunque tengan una discapacidad son personas iguales a los demás simplemente con otro tipo de dificultades, personas que también aman, sienten, sufren y tienen necesidades como cualquier otro.

Nayeli llama a todas las mujeres a que se animen a hacer cosas nuevas, buscar mejores oportunidades y que se den cuenta de que todo pueden lograrlo, ya que, actualmente la mujer está ocupando espacios muy importantes y eso es a raíz de que han luchado por ellos, han ido contra el machismo que antes nada les permitía, ahora se han abierto espacios en los que pueden demostrar que son competentes para cualquier actividad o trabajo.