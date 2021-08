No hay mercancía en los comercios de Culiacán para el regreso a clases

Sinaloa.- Al no saber con exactitud si se tendrá un regreso a clases presenciales el 30 de agosto, hasta el momento el comercio ambulante se mantiene sin ofertar mercancía de regreso a clases.

Laura Alicia Quevedo presidenta del bloque de comerciantes ambulantes del centro de Culiacán, recordó que en años anteriores a la pandemia los vendedores ofrecían mochilas, útiles escolares, uniformes y calcetas escolares, sin embargo, a menos de 10 días de la fecha pactada para el reingreso a las aulas de los alumnos de nivel básico no se cuenta con inventario.

Expuso que cada año, por cada puesto se invierten de 20 a 50 mil pesos en mercancía para venta de inicio de ciclo escolar, lo que al igual que el año pasado, en el 2021 no se realizó en temor de no vender la mercancía porque los padres de familia en su mayoría opinan no mandar a sus hijos a las escuelas.

El temor a invertir en mercancía explicó que recae en que trata de créditos y préstamos los que se utilizan para la compra de productos para venta en los puestos ambulantes, y de no venderse no podrían pagarse las deudas.

"Los padres de familia están indecisos de mandar a los hijos a la escuela entonces pues si de verdad no los van a mandar pues nos van a dar un descalabro económico si invertimos, los productos para el ciclo escolar ninguno de los vendedores ambulantes hemos sacado esos productos porque no queremos correr ese riesgo de no venderlos", reiteró.

Hasta el momento destacó que las ventas se mantienen bajas, y los padres de familia no están acudiendo a solicitar productos, como mochilas, útiles escolares y calcetas que es lo más vendido, pero se cuenta con la esperanza de que incremente la afluencia de personas en el centro en los próximos días.