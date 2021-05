No hay multas en restaurantes de Culiacán por incumplir protocolos ante Covid-19

Sinaloa.- Sin multas por incumplimiento de protocolos sanitarios se mantienen los restaurantes que forman parte de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Culiacán, aseguró el presidente, José Miguel Taniyama Ceballos.

Especificó que hasta el momento se mantienen sin multas ni quejas por parte de las autoridades sanitarias por no seguir las medidas recomendadas, sin embargo, hay quejas de negocios que no están cumpliendo por ser informales.

La verdad en nuestro sector yo no tengo ninguna queja, nunca ha habido una multa, los muchachos y todos los dueños se han aplicado a lo que hemos pactado, pero el tema es que los que no están en cámara también lo cumplan, que no se vea esa parte de que unos si y otros no”, reclamó Taniyama Ceballos.