No hay órdenes de aprehensión por asesinato de Luis Enrique Ramírez: Ricardo Mejía se desdice

Sinaloa.- El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, aclaró que no hay órdenes de aprehensión por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, con lo que se desdijo de lo declarado anteriormente sobre el caso.

En La Mañanera de AMLO del 26 de mayo de 2022, Ricardo Mejía recalcó que existen líneas de investigación "muy sólidas" y un equipo de la SSPC trabaja de forma permanente con la Fiscalía de Sinaloa, sin embargo, descartó que tengan elementos para judicializar el caso, es decir, que no se tienen las órdenes de captura contra los presuntos asesinos de Luis Enrique Ramírez, a pesar de que tienen "indicios fuertes".

"En el caso de Luis Enrique Ramírez Ramos, comentar que hay un equipo permanente que está con la fiscal general de Sinaloa, hay líneas de investigación muy sólidas, hay ya diferente material en la carpeta de investigación, pero no hay todavía elementos para poder judicializar aunque se tienen indicios fuertes", comentó el subsecretario de la SSPC sobre el caso del columnista de El Debate.

Con estas declaraciones, Ricardo Mejía recula de lo dicho hace unos días por la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, quien afirmó que ya hay órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.

La SSPC había afirmado que hay órdenes de captura contra los asesinos de Luis Enrique, pero luego se desdijo. Foto: Debate

En La Mañanera del pasado 20 de mayo, la secretaria de Seguridad había declarado que ya fueron identificados los asesinos de Luis Enrique Ramírez e incluso había órdenes de aprehensión, las cuales estaban en espera de ser cumplimentadas.

"Ya hay definidas quiénes son las personas, ya hay órdenes de aprehensión y se están siguiendo las investigaciones para dar con ellos, evidentemente que por la propia secrecía y el cuidado del proceso se está en espera de cumplimentar estas órdenes de aprehensión, pero como aquí se ha dicho, no habrá impunidad en este caso", dijo la funcionaria.

En Debate hemos señalado que existen discrepancias entre lo dicho por la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, y el gobierno federal sobre el asesinato del periodista en Culiacán, cuyo caso se ha tratado con mucho hermetismo por parte de las autoridades.

Pese a las discrepancias y la falta de órdenes de aprehensión confirmada por la SSPC, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que el crimen está a pocos días de ser resuelto.

"No hay falta de resultados, lo que ocurre es que estamos a punto de dar el resultado final, pero lo que no saben ustedes es lo que no pueden saber porque la investigación no puede dárseles a conocer, pero estamos a punto de resolver el caso", insistió el mandatario estatal.