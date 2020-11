No hay pensión legal para diputados, no hay apoyo para la familia de Ocadio: Congreso de Sinaloa

Sinaloa.- La familia del fallecido diputado, Ocadio García, no tiene mayor alternativa para poder contar con un apoyo permanente puesto que, los diputados locales no cuentan con prestaciones de pensión o seguro de vida, señaló el Secretario General del Congreso de Sinaloa, José Antonio Ríos Rojo.

Ante la demanda pública de la familia del legislador de Morena, quienes manifestaron sentirse desairados por parte el Congreso de Sinaloa por no haber contado con algún tipo de apoyo económico después de su muerte, el Secretario comentó que, no existe ninguna figura jurídica que permita que, el Congreso de Sinaloa le de pensión o algún tipo de recursos mensual a la familia y si se diera, se podría caer en alguna irregularidad en el ejercicio presupuestal.

“Ellos no cotizan al Instituto de Pensiones y entonces no tienen derecho a una pensión, no son trabajadores de gobierno, nosotros cuando tuvimos está situación mandamos hacer un estudio a la dirección de asunto jurídicos y nos encontramos manera de poder apoyarlos a la familia porque cualquier tipo de erogación que nosotros demos sin tener una rusticación vamos a ser observados por la ASE”, detalló.

Dijo que, si la familia del diputado reitera con seguridad que, el Congreso de Sinaloa debe otorgarles tal apoyo, entonces que recurran a las áreas jurídicas correspondiente para definir la responsabilidad, es decir, que demande al Congreso de Sinaloa ante el Poder Judicial.

“Si ellos están inconformes y ellos creen que si tienen derecho a una pensión que recurran a una demanda en contra del Congreso, nosotros estamos buscando todavía una permisión jurídica pero todavía no encontramos nada”, concluyó.