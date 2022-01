No hay privatización del basurón municipal, afirma el alcalde de Culiacán

Sinaloa.- La manifestación que ocurrió en el Ayuntamiento de Culiacán la convocaron diputados del Congreso del Estado y los que han dado la cara es Pedro Lobo y el panista “reciclado” Adolfo Beltrá, y no se quien más, pero no hay ninguna razón para realizar esa manifestación no hay privatización del basurón municipal, expresó el alcalde, Jesús Estrada Ferreiro.

Posterior al evento de entrega y recepción de la Planta Tratadora en la zona Norte, dijo que el sábado le solicitaron una reunión con él y quedó de atenderlos el martes de 18 de enero, sin embargo, los pepenadores siguieron en pie de hacer el plantón.

“No hay ningún motivo para hacer esta manifestación, yo pregunté cuál era el motivo, no hay privatización del basurón municipal”, reiteró Estrada Ferreiro.

En respecto también a que en esta manifestación se unieron policías jubilados y esposas de policías caídos, comentó que hay una controversia constitucional y que el compromiso es que el gobernador Rubén Rocha Moya les va a pagar.

“Yo no voy a pagar nada, ni el ayuntamiento tampoco, entonces no sé qué andan buscando, nomás hacer mitote”, finalizó.