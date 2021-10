"No hay recursos", asegura Jesús Estrada Ferreiro que por eso no termina de arreglar Culiacán

Sinaloa.- Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, reveló que no puede terminar de pavimentar calles, tapar baches, limpiar escuelas y resolver fugas de drenaje e inundaciones porque no hay recursos económicos suficientes.

Esta noche del sábado, el alcalde de Culiacán, respondió en un video en Facebook a las preguntas que la ciudadanía le hizo llegar a través de audios en la red de mensajería WhatsApp desde el viernes por la noche.

Jesús Estrada Ferreiro comenzó disculpándose con la ciudadanía por no poder responder a todos, ya que le llegaron más de 200 mensajes al WhatsApp; De manera general, posiblemente ante la gran cantidad de mensajes sobre el mismo tema, en cuanto a la obra pública, explicó que el Gobierno de Culiacán no cuenta con suficientes recursos económicos para "arreglar" todo lo que necesita el municipio.

"Para la obra pública, para pavimentar calles, para asfaltar calles, para tapar baches, para que haya más agua potable, de mejor calidad, para acabar con los drenajes rotos o fugas de drenajes, acabar con inundaciones, que haya mejor transporte público, porque me preguntan por el Metrobús también, para que hay mejor movilidad y si vamos a seguir tumbando puentes peatonales o no, más pasos seguros y limpiar escuelas, todo eso lo vamos a hacer, pero requerimos recursos para ello", señaló.

El alcalde de Culiacán señaló que todo lo van a hacer, pero no se pueden hacer todas esas obras públicas al mismo tiempo, ya que no se cuenta con recursos para hacerlo.

"Y en ese tenor va a estar mi respuesta cuando les llegue, porque no podemos pavimentar todas las calles que en Culiacán requieren pavimento, porque no tenemos recursos. Y si vamos a priorizar cuál es la más importante, van a decir 'no, la mía es la más importante' Sí, para todos es importante la nuestra, pero no podemos hacerlo a la vez", reiteró.

Asimismo, señaló que no hay recursos económicos debido a que han tenido que pagar rezagos de administraciones pasadas, como el caso de Primas de Antigüedad a policías jubilados, a quienes se les debía desde 2014.

"Y si no tenemos dinero suficiente para reparar calles, para reparar el sistema de agua potable, es precisamente porque este tipo de cobros que nos están haciendo (Prima de Antigüedad de policías jubilados), rezagos de cuatro, cinco años atrás, es hora que no podemos cubrirlo", señaló.