No hay repunte significativo de nuevos casos Covid-19: SS Sinaloa

Sinaloa.-Ante la circulación de mensajes en redes sociales, señalando el supuesto incremento de casos Covid-19 en Sinaloa, el secretario de Salud estatal precisó no hay un repunte de nuevos casos, y la incidencia se encuentra en niveles manejables, gracias a las acciones de prevención y vacunación implementadas.

El Dr Cuitláhuac González Galindo, también director de los Servicios de Salud en Sinaloa, reiteró que actualmente la incidencia se mantiene estable, aunque aceptó que por momentos, se presentan más casos en una semana que en la anterior, sin embargo, la incidencia de hospitalización de personas y decesos por causa de la pandemia de covid-19 se mantienen a la baja.

“Ha habido variantes, variaciones, como les hemos comentado, va a haber semanas en las que habrá variaciones, va a haber semanas en las que puede subir un poco y de esa manera es como se va a comportar, pero no podemos considerar un rebrote en este momento, va a haber eventos aislados, sí se va a presentar, pero acuérdense que los niños van a presentar la enfermedad y pudieran no tener mayor repercusión”.

González Galindo precisó que no se puede considerar un repunte de casos y afortunadamente, aunque se tienen algunos casos de pacientes internados, estos no requieren de ventilación y no se encuentran en estado grave, manteniendo la entidad una capacidad del 99 por ciento de camas.

El secretario mencionó que se ha aceptado el retiro del cubrebocas en espacios abiertos, pero, al acudir los menores de edad a los planteles escolares, al ingresar en espacios cerrados, deben mantener el uso del cubrebocas como medida de prevención y seguir continuar con las acciones de higiene como el lavado constante de manos y uso de gel.