No he recibido llamadas del gobierno, se han hecho pend***

Culiacán, Sinaloa.- Con la voz entrecortada y un notorio dolor, el exboxeador mexicano Julio César Chávez González narró los lamentables hechos de la muerte de su hermano Rafael Borrego Chávez.

El César del Boxeo lamentó esta tragedia y habló fuerte a las afueras de la funeraria donde velaban a su hermano, recriminando al gobierno por la elevada ola de violencia por la que atraviesa el estado de Sinaloa, sobre todo la ciudad de Culiacán.

Chávez González expresó también su temor, luego de que en días pasados fue amenazado de secuestro en Tijuana, pues ni el gobierno de Baja California ni el de Sinaloa lo han apoyado.

Julio, es una terrible noticia, ¿cómo la has tomado?

"La verdad, estoy trastornado. No lo puedo creer todavía. Ayer (antier) hablé con mi hermano, y hoy (ayer) lo estoy velando. Esto es muy doloroso y triste para nosotros, y sobre todo para mi madre, que está mayor y un poco delicada".

¿Qué es lo que se sabe del asesinato?

"Lo que sabemos es que eran tres muchachos, uno se quedó afuera (de su casa) y otros dos entraron a quitarle dinero. Mi hermano les dio lo que traía, pero ellos querían más. Como él ya no traía, pues le dieron los balazos. Yo me enteré ya noche. No lo podía creer. Se me hacía algo insólito porque todos sabían a lo que se dedicaba mi hermano. Él ayudaba, al igual que yo, a gente que tiene problemas con el alcohol y las drogas. Gracias a mi recuperación, mi hermano pudo rehabilitarse.

Lo triste es que haya perdido la vida por unos drogadictos que no sabemos quiénes son, pero vamos a dar con ellos".

¿Pudieron identificar a alguno de los agresores?

"La verdad, no, no los pudieron identificar, pero tenemos pistas, las cuales no se las puedo dar a conocer, pero va todo muy avanzado. Esto no va a quedar impune, yo se los juro y se los prometo".

¿Qué opinas de la violencia que se vive en Sinaloa?

"Desafortunadamente se ha vivido una violencia no solo en Culiacán, sino en toda la República mexicana. Debemos unirnos todos los mexicanos para denunciar y para apoyarnos los unos a los otros porque parece que no hay gobierno. Cada vez va en aumento el número de asesinatos y “levantamientos”.

Hoy fue mi hermano, y quizá mañana sea yo. Yo estoy muy indignado y enojado porque recibí una amenaza en Tijuana, no fue de muerte, pero sí de secuestro, y le he pedido a las autoridades de Tijuana su apoyo, pero se han hecho pend***, y no sé qué es lo que están esperando. A mí me confirmó el FBI de allá, de Estados Unidos, que querían secuestrarme a mí y a mi hija. Yo le informé de esto al gobierno de Baja de California, al señor Kiko Vega, pero se ha hecho pend***; también el director de la Policía Municipal, todos se han hecho pend***, la verdad. Las cosas pasan, y creo que eso están esperando, que me pase algo a mí para actuar. Ellos (gobierno de Baja California) tienen identificado al secuestrador. No daré nombre para no alertarlos, pero es un secuestrador que estuvo en la cárcel, y las autoridades lo dejaron libre. El FBI lo tiene bien identificado".

Ante esta amenaza, ¿has pensado en cambiar de residencia?

"No. Yo he vivido toda mi vida en Culiacán, y nunca nos habían pasado estas cosas. Ahora sucede este acontecimiento que nos parte la mad***, la verdad, porque mi hermano no se murió por las drogas cuando andaba con su adicción; ahora que ya está recuperado, aliviado y ayuda a las personas, llega un pin*** pend*** como este y le quita la vida nada más porque sí. Pero esto no se va a quedar así, no va a quedar impune».

¿Ya hablaste con el gobernador de Sinaloa?

"No, no he hablado con el gobernador, no he recibido ninguna llamada de parte del gobierno. Se han hecho pend*** también, yo creo. No sé qué es lo que está pasando, pero yo voy a tener que actuar por mi propia cuenta. Yo voy a tratar que esto se esclarezca.