No herede problemas, mejor realice su testamento

Culiacán, Sinaloa.- Cada año, durante septiembre se lleva a cabo la campaña Mes del Testamento, la cual realizan en conjunto autoridades de Gobernación, los Gobiernos locales y el Notariado Mexicano, enfocada a promover la cultura testamentaria.

El objetivo es promover en favor de toda la ciudadanía el otorgamiento del testamento y contribuir a una cultura de previsión, certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar.

Rubén Elías Gil Leyva, notario público, indicó que cualquier persona mayor de 18 años debe hacer testamento sin importar si tenga bienes o no: “Hay ocasiones en que la persona que no tiene bienes recibe por herencia derechos sobre otros bienes de parte de abuelos o tíos, y si dicha persona no elaboró testamento, pues el asunto se complica y pasará mucho tiempo para que dichos derechos se adjudiquen a su esposa e hijos”.

Dudas

Expresó que unas de las preguntas que se hacen las personas es que si pierden derechos de las propiedades al hacer el testamento o que si el Gobierno se puede quedar con los bienes en caso de que las personas fallecidas no elaboraron uno. Ante esto, explicó que el derecho de propiedad se conserva y la persona autora del testamento puede hacer lo que quiera con sus bienes, además de poder cambiar el documento en el momento que quiera.

En el caso de que una persona no elabore testamento, la ley prevé que los bienes de una persona fallecida pasen a la beneficencia pública solamente cuando esta no tiene familiares; pero dicho trámite es muy tedioso y lleva muchos años, de tal manera que si por ahí aparece un pariente, hay tiempo para que reclame los bienes, mencionó.

Los costos para realizar un testamento varían dependiendo de los bienes y de su valor, pues se encuentran entre los 6400 a más de 30 mil pesos; también la notaría en que se realiza influye; pero durante el mes de septiembre el costo es menor, además de que los notarios realizan descuentos de más del 50 por ciento en sus honorarios.

Durante la campaña, los notarios extienden sus horarios de atención, brindan asesoría jurídica gratuita a las personas y bajan sus honorarios para facilitar y fomentar el otorgamiento de testamentos.

La campaña durará todo el mes de septiembre, por ello es importante aprovechar los beneficios que esta ofrece mientras se encuentre vigente.

Las personas interesadas en elaborar su testamento y regularizar su patrimonio deberán acudir a las instalaciones del DIF Sinaloa o en cualquier DIF municipal, en donde se les hará un estudio socioeconómico, y con ese documento acudirán a la notaría pública de su elección a realizar el trámite.

En total participan más de 150 notarías en todo el estado.

Testamento

Es la manifestación de voluntad de una persona que formula ante un notario público, disponiendo de sus bienes en favor de uno o varios herederos, después de su fallecimiento.

Datos

La información que tiene que proporcionar al notario es la siguiente: nombre del testador y sus datos generales; identificación oficial y CURP; nombres completos de sus familiares, incluidos padres, esposa o concubina e hijos.