No hubo secuestro de ambulancia en Culiacán, Sinaloa: IMSS

Culiacán, Sinaloa.- Samuel Lizárraga Camacho, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMs) en Sinaloa aclaró que el hecho que se presentó a las afueras de un hospital de Culiacán no fue un secuestro de ambulancia, si no un traslado de paciente de una unidad de menor especialidad a una de mayor especialidad.

El delegado dijo que al parecer hubo violencia hacia unos vehículos que obstruían el paso de la ambulancia, detalló que no hubo amanezcas contra personal del IMSS, pero si se generó caos debido a la situación que se generó.

Lizárraga Camacho detalló qué aún no se sabe o no si la persona que venía en la ambulancia estaba armada o no, pero no amenazo,sin embargo la persona que se trasladada en el vehículo si saco un arma para amanezar a la persona que iban en el camino.

Hasta el momento es la información que nos tienen las autoridades estamos en la espera de información, para que nos digan cualquier cosa

Ante esta situación pidió a las autoridades realizar las medidas correspondientes, dijo que el sector salud esta obligado a prestar la salud.

“Les pedimos que tengan calma, se les va atender de cualquier forma nosotros somos una institución de salud y más por una urgencia, a las autoridades que tengan un poquito de atención al llamado de ese tipo de urgencia".

Eran dos personas, una de las personas que se trasladaba falleció y la persona atendida al parecer iba herido de bala, el delegado indicó que hasta el momento es la única información que se tiene.