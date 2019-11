No intento limitar la libertad de expresión: Héctor Melesio Cuén

Sinaloa.- Héctor Melesio Cuén Ojeda explicó que la demanda civil que interpuso contra la abogada y columnista Maria Teresa Guerra Ochoa es de carácter privado y que desconoce los intereses de hacerla pública, ya que su intención no es limitar la libertad de expresión.

El presidente del Partido Sinaloense dijo ser aliado de los representantes de los medios de comunicación y defender el derecho a expresarse con libertad, pero sin tener que calumniar contra servidores públicos.

Esta situación legal que enfrenta, aseguró que es debido a que durante seis años se les estuvo acusando por parte de la litigante de haber robado un fideicomiso de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en el periodo en que fue rector, pero sin presentar pruebas de este delito.

Explicó que este recurso se utilizó para lo que había sido asignado y pudo presentar pruebas de ello ante la instancia correspondiente; y no fue esta la única ocasión que se hicieron difamaciones en su contra, sin presentar pruebas, por parte de Guerra Ochoa.

Defensa

El exrector de la UAS dijo sentirse cansado que se hablara en su contra, por lo que determinó ante un juzgado de distrito interponer una denuncia, donde como resultado de esta se le solicitó a la columnista María Teresa Guerra Ochoa, que evitara hacer acusaciones sin antes no tener las pruebas legales de lo que está haciendo públicamente.

Proceso

Al llevarse antier la primera audiencia, donde era la prueba de alegatos, Cuén Ojeda presentó un oficio que avalaba que se encontraba fuera de la ciudad y esto le impedía presentarse ante la sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Esperando que esta situación termine en los mejores términos, ya que en la demanda, él no solicita una indemnización por daño moral, económica o una disculpa pública, si no que se no se permitan las difamaciones de personas públicas sin el sustento de lo que se está exponiendo ante los medios de comunicación.