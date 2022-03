No intervendrá en el proceso de juicio político contra Estrada Ferreiro, asegura Rubén Rocha Moya

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya aseguró que no intervendrá ni a favor ni en contra del alcalde de Culiacán, Jesús Estada Ferreiro, en el proceso de juicio político que se está realizando por parte del Congreso del Estado.

Expuso que, por ser un proceso de injerencia del Congreso del Estado, se mantendrá al margen de intervenir, esto en respeto a los legisladores.

"En eso yo no quiero interferir ni meter mi cuchara en lo que no me corresponde, ese es asunto del congreso, entonces hay un procedimiento, ellos sabrán qué hacer, entonces yo me atengo a que eso no me toca a mi, entonces para que me ando metiendo en las cosas que no me tocan", expuso.

Aseguró que no hay recomendación de su parte como se ha manifestado anteriormente, por lo que los legisladores serán los que determinen cuál será el seguimiento a dicha solicitud ciudadana.