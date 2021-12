No intervino en la elección del PAN en Sinaloa, dijo Rubén Rocha Moya

Sinaloa.- Que el dirigente del PAN Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega se deje de declaraciones ligeras, que diga nombres de quienes supuestamente intervinieron y que la persona que señalen que aclare, pero que el no intervino en las elecciones internas del partido, reiteró el gobernador, Rubén Rocha Moya durante su conferencia Semanera de este lunes 20 de diciembre.2

"No queremos meternos en los asuntos de los partidos y los sindicatos, expresó el mandatario estatal.

Para el gobernador los hombres que fueron e hicieron los destrozos en la casa del diputado Adolfo Beltrán Corrales hicieron un despropósito, le dijeron que no interviniera, que no visitara a las personas que podía visitar. En su caso indicó que le ofrecieron seguridad al diputado pero no quiso, dijo que con los recorridos de seguridad estaba bien.

De acuerdo al gobernador Rocha Moya, declaraciones como estás se dan cuando algunos grupos pierden.