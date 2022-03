"No me importa lo que diga él" dice Estrada Ferreiro sobre declaraciones de Feliciano Castro

Sinaloa.- "No me importa lo que diga él" expresó el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ante los señalamientos de Feliciano Castro sobre que las disculpas que ofreció como recomendación de la CEDH.

El primer edil señaló que Feliciano Castro está en su contra y que puede decir lo que quiera pero que no le afecta en lo absoluto.

"No me importa lo que diga él, yo hago las cosas con sinceridad, no me importa lo que él opine, él no me manda a mi y él es una persona que está en mi contra mío".

Reiteró que está en su contra por cuestiones políticas y personales por lo que no le importa lo que opine.

Aseguró que sus disculpas eran sinceras y lo podía volver hacer pero que no lo hizo por temor a que lo destituyan pues es algo que no pueden hacer.