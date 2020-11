No nos interesa una coalición, tenemos posibilidad de ir solos: PAS

Culiacán, Sinaloa.-Con toda la posibilidad de contender solos en las elecciones de 2021, el Partido Sinaloense niega de momento estar buscando coaliciones o alianzas para el próximo proceso electoral.

El dirigente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, señaló que por parte del PAS ya se ha hecho la invitación para que se unan más militantes al partido, y ya tienen identificados a los perfiles que pudieran irse a la contienda electoral el próximo año.

Una candidatura de puros pasistas, es lo que buscará Cuén para el 2021, pues de momento no tienen el interés en tener una alianza con ningún otro partido. Sin embargo, dijo, no es algo que de momento descarten, sino que estará por verse en diciembre cuando se abra la convocatoria para unirse a la contienda.

“Tenemos toda la posibilidad de ir solos, es el sentimiento de los pasistas, sin embargo, no descartamos una coalición”, dijo. “Ahorita no tenemos interés en hacer coaliciones, nos estamos preparando para ir solos, pero no sabemos qué es lo que vaya a pasar, porque la política es de estrategias”.