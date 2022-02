"No nos verá de rodillas" le dice Fernando Sandoval a Rocha Moya

Culiacán, Sinaloa.-El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación sección 53, Fernando Sandoval señaló que el gobernador, Rubén Rocha Moya debería dejar de meterse en la elección sindical.

Aseguró que no solo tiene metida la mano, si no el brazo y todo el cuerpo en la elección aún que diga que no por lo que debería de dejar de estar al pendiente de lo que sucede en el sindicato pues no es algo que le corresponda.

Dijo que es una lástima que Rocha Moya haya sido jefes de asesores y en estos temas no esté bien asesorado. Pues, reiteró, que ni el propio Gobernador sabe las cuentas que tiene con el sindicato, al mezclar el fideicomiso del Sistema Integral de Ahorro y Préstamo (SIAP) y la Unidad de Servicios Estatales (USE), recursos que aclaró, son dos fondos distintos.

“Nunca, esta sección 53 ha sido sumisa, ni hemos sido subordinados, le digo a Rubén Rocha Moya, no nos verá de rodillas, a esta sección no le hará lo que le, hace a los subordinados de él”.

Detalló que, el SNTE 53 no maneja de manera directa los recursos del SIAP sino que son administrados por el estado, donde existe un comité técnico integrado por seis personas, de las cuales, unas pertenecen al sindicato y otras al gobierno.

Dijo que es necesario que se investigue hasta las últimas consecuencias y están en toda la disposición de que se haga una auditoría para que el magisterio tenga la realidad de las cosas y en su momento se castigue a los responsables.