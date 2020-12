No ocupo ser gobernador de Sinaloa para seguir buscando el bienestar: Adolfo Rojo Montoya

Sinaloa.- Panista desde hace 23 años, su único partido, Adolfo Rojo Montoya se describe como una persona común y corriente, y al mismo tiempo como alguien que, por su formación en la administración de negocios familiares y en los cargos que ha ocupado, se siente preparado para una responsabilidad como la que implica dirigir los destinos de Sinaloa.

Sin embargo, aclara que él no necesita ser gobernador del estado para seguir buscando el bienestar en la parte que le corresponde.

En entrevista para Debate, el originario de Salvador Alvarado comparte que es hijo de comerciantes, a quienes les debe su formación en los negocios y en la construcción de proyectos, de unidad, pues con seis hermanos de padre y madre, y más hermanos por parte de su padre, aprendieron a convivir como una sola familia, a respetarse entre sí.

Rojo Montoya, casado desde hace 28 años, tiene tres hijos, y afirma que su proyecto de familia es trabajar para que sus hijos crezcan al lado de él y de su esposa y se desarrollen en la cultura del trabajo.

Recuerda que desde pequeño se acostumbró a andar arriba de los camiones de su padre, recorriendo prácticamente todo el occidente y el pacífico del país por los fletes de sandía y cártamo que llevaban a Guadalajara, donde tuvo la oportunidad de estudiar la Licenciatura en Informática Administrativa.

Hoy, compagina su responsabilidad como coordinador fiscal en el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel con la política, con su familia y con la natación y el ciclismo, sus otras pasiones.

¿Cómo es su relación con el gobernador Quirino Ordaz Coppel?

"Muy buena. Yo al gobernador lo conocí precisamente siendo presidente de Cámara de Comercio. Él era delegado de Banobras. Cuando yo fui alcalde (de Salvador Alvarado), él era tesorero de Mazatlán, con Ricardo Ramírez. Me tocó conocerlo también como diputado federal. Yo era dirigente del partido, y él fue diputado federal en 2015".

¿Y cómo se lleva con el actual presidente de su partido, Juan Carlos Estrada?

"A Juan Carlos Estrada lo conozco. Yo entré al PAN en 1997. En 2001 él entró, y yo fui coordinador de la campaña a diputado federal en ese tiempo. Hay una buena relación de partido. Somos correligionarios. Competimos en el proceso interno, pero en el PAN ya estamos acostumbrados a competir. Así entré yo a Acción Nacional. Perdí mi primer proceso interno por 17 votos para la candidatura en Salvador Alvarado, en el 98. Ya estoy acostumbrado a ganar y perder en procesos internos, y eso es lo que nos enriquece en el PAN".

Cuando aceptó la invitación del gobernador para ocupar la Coordinación Fiscal, ¿le generó algunas críticas, algún conflicto?

"Sí hay críticas, y eso es bueno. No hay que rasgarnos las vestiduras. Cuando se me hace la invitación a trabajar en un Gobierno emanado de distinto partido político, yo le informé a la dirigencia que iba a colaborar con este Gobierno. De acuerdo al estatuto, es un derecho que tengo como miembro activo de Acción Nacional".

¿Y cómo lo tomaron?

"Bien. Me hizo buenos comentarios la dirigencia estatal. Está permitido, y yo sigo siendo miembro activo de Acción Nacional. A mí no me dijeron: ´Trabaja a favor del PRI, renuncia a tu militancia´".

¿Le interesa ser candidato de su partido a la gubernatura de Sinaloa?

"En este momento, te puedo decir con mucha tranquilidad que estoy preparado para un cargo de esta responsabilidad. No es mi sueño de querer ser, como dicen muchos aspirantes, que es un honor poder representar al estado. Yo todo el tiempo lo he representado como ciudadano, como funcionario público, desde cualquier trinchera, y yo no ocupo ser gobernador del estado para seguir buscando el bienestar en la parte que a mí me corresponde. Yo estaré luchando desde mi trinchera, y lo sigo haciendo en este momento a favor de Sinaloa".

¿Y piensa buscar la candidatura?

"En la política, hablando del actual gobernador, si nos hubiéramos hecho esta pregunta en estas fechas de 2015, al último que hubieran mencionado es al actual gobernador. Así es que, cuando te toca, aunque te quites; y cuando no, aunque te pongas. Así que los resultados electorales son coyunturales. En ningún partido saben todavía con quiénes van a ir coaligados, todavía no está definido el género. La convocatoria en Sinaloa sale hasta el 15 de diciembre, y el 23 de diciembre es el periodo para registrar las alianzas".

¿Está preparado el PAN para apoyar y respaldar la candidatura de una mujer?

"Hemos tenido distinguidas mujeres en el PAN que han sido senadoras, diputadas federales, diputadas locales. Alcaldesas no hemos tenido, casualmente, pero hemos tenido ya en diferentes cargos legislativos. Pero no solamente puede ser una corregionaria puede ser un miembro distinguido de la sociedad, y hay muchas mujeres con mucha valía".

Qué cree que convenga más al PAN para la elección que viene, ¿ir solo o en alianza?

"En las alianzas, cada partido presenta su plataforma, y hacen una plataforma de la alianza: qué van a impulsar juntos y qué va a impulsar cada partido. Hacen sus dos plataformas. Creo que hay que poner en la balanza cuál es el bien general. Ahorita tenemos que ser generosos, y, como decía mi amigo Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, ahora en la visita que tuvo, hay que perdernos el asquito entre unos y otros, y es lo que están haciendo, un esfuerzo en los estados donde ya han cerrado la alianza PRI, PAN y el PRD. Hay que recordar que Morena está integrado por todo, menos morenistas".

¿Ve posible una alianza con el PRI y el PRD en Sinaloa?

"No la quiero descartar, porque estoy viendo que se está cerrando en otros estados. Si aquí hay la inteligencia para poder ir juntos por el bien superior, que es el estado, como sinaloenses tenemos que pugnar qué es lo que más le conviene a Sinaloa. Si logramos un entendimiento, un bien común entre todos, que coincidamos en algo y que proyectemos ese valor superior, tenemos que trabajar en él".

¿Con Movimiento Ciudadano la ve posible, porque ha sido crítico con el PRI y el PAN?

"Es un discurso local. Los que han cuestionado esta alianza local, unos han estado en el PRI y otro en el PAN, y como que traen un agravio local, pero a nivel nacional ves a la dirigencia, y no descartan que el día de mañana vayan en una posible alianza".

El Güero Cruz y su hermana, así como Miguel Ángel Camacho, hicieron pública su adherencia a Movimiento Ciudadano, ¿no temen una desbandada en el PAN?

"Hay que ver los tiempos y los movimientos. Ahorita no hay candidaturas para nadie, solamente son tiempos de precalentamiento. Sergio Torres no es el candidato a gobernador (de MC), es un suspirante, porque tiene que salir la convocatoria el 15 de diciembre, y el partido tiene que manifestar su interés de participar en el proceso siguiente, y todavía no sucede eso.

Del dicho al hecho, hay mucho trecho. No descartes que cualquiera de ellos sea candidato de esta alianza para cualquier otro tipo de cargos. Qué está sucediendo. No está sucediendo nada: unos bailan, otros surfean, otros dicen que no andan en precampaña; pero mandan hacer call center para medir su posicionamiento. Cada quien trae su propia estrategia. Andan posicionándose para que hablen de ellos.

Y los que no andamos haciendo nada y estamos posicionados, les molesta, porque tenemos 23 años ´pian pianito´, manteniendo un ritmo".

¿Cómo anticipa las elecciones del 2021?

"Interesantes, pero en el arrancadero se va a saber quiénes tienen piernas para jinetes. En enero ya se va a saber más o menos por dónde, al momento de que se registren las alianzas. Para mí, esta faramalla de encuesta de Morena, a quién va a encuestar. Ahí te vas a dar cuenta a quién quieren impulsar, si incluyen a fulano o excluyen a zutano y mengano, o solamente son mujeres".

¿Cómo ve el tema de la guerra sucia?

"Los que estamos en esto estamos expuestos a todo, y este tipo de guerras se incrementan en temporadas electorales, se prestan este tipo de anónimos y cuestiones. Pero al que le asusten los fantasmas, que no salga de noche".

¿Se considera un político suspirante o un político con proyecto?

"Mi proyecto es Sinaloa. Mi proyecto es mi familia. Mi proyecto son mis amigos. La primera tarea que tiene que tener cualquier orden de Gobierno, federal, estatal y municipal, es un lugar sano, seguro para vivir. Si tú generas seguridad en tu entorno, vas a generar la inversión, el trabajo, el deporte, la integración y la cohesión social; el tejido social se va a fortalecer".

¿Cuál es su principal fortaleza?

"Que estamos tranquilos con nosotros mismos. Trabajamos el día a día. Sufrimos como cualquier ciudadano común y corriente los embates de la crisis, de la economía, la grilla, la inseguridad. Todo el entorno lo vivimos y lo sufrimos. No estamos cubiertos ni protegidos por ninguna aureola especial, y estamos luchando con nueva actitud para salir adelante en lo personal, en lo familiar y en lo social".

¿Alguna debilidad?

"Confío y seguiré confiando mucho en la gente. Creo que la única manera de crecer es haciendo equipo, y tenemos que seguir confiando en la gente".

¿Cuál será hasta hoy su mayor éxito?

"Ese mismo: trabajar en equipo".

¿Algún tropiezo?

"Los golpes más duros han sido cuando se te va un ser querido, como cuando se me fue mi padre".

¿Cuál considera su principal fortaleza?

"Sin duda, creo que mi convicción".

¿A qué le teme Adolfo Rojo?

"Hasta ahorita, lo que más me interesa, más que temor, es que a mis hijos les vaya bien".

¿Algún partido político o tipo de personas con quienes no haría un pacto nunca?

"Si es para perjudicar a la sociedad, con ninguno. Con cualquiera que no esté pensando en el bien general, que esté buscando cómo hacer perversidades, no haría yo equipo".

¿Cuál considera que sea ahorita el principal problema de Sinaloa?

"La falta de acuerdos entre los diferentes. Creo que, si tenemos la capacidad de construir un proyecto común todos, con nuestras diferencias, vamos a sacar adelante y vamos a salir de la tabla del medio y nos vamos a ir a la tabla superior como estado, porque tenemos un litoral, tenemos muchas tierras muy buenas y tenemos mucha gente de trabajo".

¿Cómo ve el desempeño del Gobierno federal en el manejo de la pandemia?

"No podemos señalarlo de aciertos porque en la narrativa, en la forma que te explican, te confundes. El tema de la comunicación para el control de la pandemia ha sido con muchos desaciertos, ha habido una descoordinación plena en los 32 estados del país, donde el mismo Gobierno federal.

Por un lado, señala estados en color rojo, naranja, amarillo o verde, pero ya es una decisión de la autoridad local definir qué color implementa. Hay mucho que señalarle al actual Gobierno, pero creo que es caer en su juego. Lo que ahorita está prevaleciendo es la politiquería, y es caer en su juego para distraernos de los temas principales: salud, economía, seguridad y todo lo demás".

¿Ya estamos saliendo de la crisis económica, como afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador?

"Él dice que se está recuperando el empleo, pero van un millón de empleos perdidos, y se recuperaron 60 mil. Nos faltan más de 900 mil. No hay tal, pero te lo venden de una manera, como dándote esperanza, pero los empresarios y los desempleados no viven de esperanzas".

¿Y cómo cree que ha manejado el Gobierno del Estado el tema de la pandemia y sus efectos?

"El estado nuestro está en los equilibrios, y este Gobierno ha manejado bien el tema de cuando menos no endeudarse, pero al final tiene que hacerse una valoración, porque si no se endeuda este Gobierno, seguro que el que viene se va a endeudar para compensar lo que no se invirtió".

Si usted fuera gobernador, ¿cuál sería su principal compromiso con los sinaloenses?

"Trabajar de manera transparente, ponerles en la mesa lo que hay, y con eso no ocupamos ser ningún ser extraordinario. Si cuento con gente, si cuento con recursos, podemos llegar a...".

Definiciones de última hora

Adolfo Rojo recordó que muchos candidatos a gobernador han salido al último momento, como Quirino Ordaz, cuya designación nadie esperaba a estas fechas del 2015; o la de Malova, que en 2010 abanderó la alianza PAN, PRD y Convergencia.

Listo, pero tranquilo

Aunque dice tener la capacidad necesaria para dirigir Sinaloa, Adolfo Rojo afirma que seguirá luchando desde su trinchera para representar dignamente a Sinaloa, y subraya que él no requiere ser gobernador para sentirse orgulloso de representar al estado, como muchos otros afirman.

Respuesta a preguntas sobre determinado tema

¿Andrés Manuel López Obrador?

Presidente de México.

¿Extinción de fideicomisos?

Un error.

¿Despenalización del aborto?

Se tiene que buscar un equilibro entre las razones, las causas y las consecuencias.

¿Protestas feministas?

A favor.

¿Matrimonios igualitarios?

A favor. Perdón, una relación civil entre iguales, a favor. Matrimonio es una palabra ya registrada en un sector cristiano por muchos años.

¿Legalización de la mariguana?

A favor, siempre y cuando sea para salud.

¿Pandemia?

Mal llevada.

¿Guardia Nacional?

Se desconocen los alcances en términos de la parte ejecutiva.

¿Corrupción?

Mal que se tiene que erradicar.

¿Elecciones 2021?

Procesos inéditos que tenemos que atender con inteligencia.

¿Algún libro de cabecera?

Revistas y periódicos del día.

¿Alguna frase?

La misma frase de mi abuelo: «Fíjate, pero fíjate bien, no nomás te fijes, no seas…».

¿Personaje histórico?

Francisco I. Madero y Manuel Clouthier del Rincón.