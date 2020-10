No participaré en política, veremos como apoyamos: Jesús Vizcarra

Culiacán.- El empresario, Jesús Vizcarra reiteró su negativa para participar en la política, ahora rumbo al proceso electoral del 2021 en Sinaloa. Al estar presente en un evento institucional de gobierno del estado, el político retirado, reafirmó que, su postura de participación ciudadana y política será desde el sector empresarial y que, no está considerando aparecer en las boletas en el 2021.

“Yo estoy ayudando sumándome a la sociedad, serán varios proyectos adicionales importantes….”, dijo.

Sobre su opinión del panorama político que se viene en el 2021, prefirió no abundar ni emitir una postura. “Es un tema de los sinaloenses, de las circunstancias y de los partidos y en eso no me voy a meter”, reiteró.

Al cuestionársele sobre su cercanía con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la comunidad morenista, Jesús Vizcarra, comentó que, si bien, es compañero del mandatario nacional también lo es, de varios gobernadores pero su relación no es una relación de intereses políticos.

“Yo respeto al presidente, respeto a los gobernadores con algunos tengo mayor relación que con otros, pero no hay mayor cercanía y compromiso más que con la gente”, dijo.