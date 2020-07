'No pasa nada', dice diputado de Sinaloa tras críticas por gastos del erario

Culiacán, Sinaloa.- Tras una serie de señalamientos por presunto desaseo en la comprobación de gastos que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo entregó del último trimestre del 2019 al área administrativa del Congreso de Sinaloa, el coordinador de la fracción, el diputado Mario Rafael González Sánchez, quien decide en qué se gasta dicho recurso, admitió que hay que cumplir los lineamientos, pero «si no, no pasa nada, devolvemos el dinero. Eso es lo de menos. A mí no me afecta», y así respondió a los cuestionamientos.

El legislador fue entrevistado vía telefónica luego de que el presidente de la asociación Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, denunciara ante esta casa editora falta de transparencia en el gasto que los diferentes grupos parlamentarios hacen con los apoyos que reciben del Congreso de Sinaloa para el fortalecimiento de sus actividades parlamentarias, tal y como se publicó ayer en este medio.

Esto porque el grupo parlamentario del PT, que tiene derecho a 12 mil pesos por cada diputado, y todavía hasta enero recibía 36 mil pesos mensuales, durante los primeros cinco trimestres recibió de apoyo 540 mil pesos en total, de los cuales solo estaba obligado a comprobar 180 mil pesos, tal como ocurrió; sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por la asociación civil y corroborado por EL DEBATE, en el último informe del 2019 [Informe financiero del ejercicio 2019], el coordinador presentó varias facturas cuestionables.

Las facturas

En la revisión al informe del cuarto trimestre del 2019, publicado en la página de transparencia del Congreso, aparecen varias facturas que han sido cuestionadas y cuyas imágenes se muestran en esta publicación. Una de estas facturas (IKGJ365275) corresponde a la compra en Walmart de un paquete de bóxeres, dos paquetes de calcetines, unos jeans y una camisa, artículos que costaron mil 499 pesos. El comprobante fiscal fue expedido el 25 de noviembre del 2019.

El informe también contiene una factura (10944) de una compra por 555 pesos realizada en Carnicería López, en donde adquirieron bistec, chicharrón, huevos y verduras; además de un par de facturas de Casa Ley (THPAAFW5784 y THPAAFW5785) por importes de 313.10 y 397.10 pesos, respectivamente, correspondientes a la compra de artículos típicos de despensa: frutas, verduras, chorizo, frijol, aceite vegetal, entre otras cosas.

De igual forma, aparece una segunda factura de Walmart (ICAGJ361785) por 8 mil 041 pesos, expedida el 5 de noviembre del 2019. Esta vez adquirieron carnes procesadas, chuleta, pechuga, abulón, salchichas, huevos, condimento y una larga lista de artículos de despensa que no fortalece la labor parlamentaria.

A estos comprobantes se suman otras dos facturas, una por la compra de un jarabe infantil en 259 pesos, y otra por seis toallas de baño, cuyo costo en Costco fue de mil 098 pesos.

—Diputado, ¿es posible comprar ropa con el recurso que reciben de apoyo los grupos parlamentarios? —fue cuestionado.

—No, no es factible —admitió.

—¿Y para surtir una despensa en un supermercado? —se le insistió.

—Dentro de lo que es el grupo parlamentario, yo tengo el apoyo para dar cuando estábamos donando, teníamos una cantidad de ayuda social, y esta va para ayuda social, hay para gasolina. Puedo gastar en gasolina, en coffee break, en restaurantes, de lo del grupo parlamentario, de las reuniones que se hacen con diez gentes, que estamos platicando sobre asuntos parlamentarios, se paga la comida. Las despensas, no sé, nunca lo he hecho, pero estaría bien —afirmó.

Parte de los argumentos

El también presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso dijo que este apoyo que reciben como grupo parlamentario pueden gastarlo en «cemento, restaurantes, gasolina, en asuntos del partido, para el grupo parlamentario».

Coincidió con su homóloga de Morena, Graciela Domínguez, en que este gasto nunca se había transparentado, hasta después de la firma de un acuerdo (el 29 de agosto del 2019), cuya fecha dijo no recordar, pero aseguró haber transparentado todo desde el momento que ha sido coordinador, «día con día», sentenció.

Sin embargo, al preguntarle directamente sobre las facturas que él como coordinador del grupo parlamentario presentó en sus informes del último trimestre del 2019 por la compra de bóxeres, calcetines, una camisa, un pantalón, y otras por la compra de despensa en supermercados, dijo: «Yo creo que estás confundido. A nosotros nos dan para apoyo, a los que salimos de fuera, para comprar, podemos meter el gasto de lo que es una despensa, el gasto de mi gasolina, mi traslado y pago de renta».

Recordó que él tiene que trasladarse a Culiacán, pues es de fuera, y aseguró que a él sí le autoriza el acuerdo que tiene Jucopo para ese tipo de gastos: «Y en el caso que no fuera autorizado, inmediatamente me obliga a mí la auditoría a decir “sabes qué, te gastaste 3 mil pesos”. Los puedo liquidar, no hay ningún problema. Si ese es el problema, se transparenta todo mi gasto público, no nada más, yo también tengo gasto en medicamento».

Insistió en que su comprobación es lo más transparente posible: «Yo no fui como otras diputadas que metieron toallas femeninas. Ahora, son artículos esenciales de los diputados, también somos seres humanos, nos trasladamos. Yo no tengo derecho a un seguro de gastos médicos mayores, no tengo Issste, no nos reciben, y eso es una de las situaciones más peligrosas y vulnerables para nosotros que andamos en la calle».

Ante los cuestionamientos que hace el activista Padilla Montiel, el petista aseguró que «no existe Guillermo Padilla, están utilizando nombre, pedimos la dirección para tener una reunión con él y explicarle, y simplemente, pues no existe. Es una forma de querer ver… Son 12 mil pesos. Si quieren hasta renuncio a ellos».

Al recordarle que no se trata de renunciar al apoyo, sino acatar el acuerdo y los lineamientos que especifican en qué gastarlo, Mario Rafael reconoció que lo tienen que cumplir: «No hay ningún problema, los cumplimos. Y si no, no pasa nada, devolvemos el dinero. Eso es lo de menos. A mí no me afecta», finalizó.

Mañana, en la tercera entrega, la opinión de los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, del PRI y del PAN.

Los gastos de Morena

Entre las facturas que este grupo parlamentario entregó para comprobar 219 mil 426 pesos del trimestre octubre-diciembre del 2019, aun cuando debería comprobar un millón 344 mil pesos, la mayoría ampara la compra de alrededor de 100 mil pesos de combustible y cerca de 30 mil pesos en alimentos.

