No permitirá que se entreguen las Ceprofies: Jesús Estrada Ferreiro

Culiacán.- El candidato a la alcaldía de la ciudad de Culiacán por el Partido Sinaloense en coalición con Morena, Jesús Estrada Ferreiro, manifestó el día de hoy durante el conversatorio de EL DEBATE, que no se permitirá que se entreguen las Ceprofies.

No pueden seguir con la corrupción y está prohibido en la Constitución el exentar impuestos por lo que no va a permitir que el próximo gobernador regrese los Certificados de Promoción Fiscal Del Estado de Sinaloa (CEPROFIES), porque esto se presta a moches y no va autorizar y sea quien sea el ganador y el Ayuntamiento tiene autonomía para decidir esto, expresó