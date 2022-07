“No pudimos hacer nada ni sacar nada”: incendio dejó sin hogar a cuatro pepenadores en Culiacán

Sinaloa.- Allá, en la colonia Bicentenario, en la ciudad de Culiacán, donde hace falta todo, cuatro pepenadores lo perdieron todo en un incendio. Allá, donde los vapores de los jugos de la basura lastiman el olfato, Jazmín y Amperio, Juan y Víctor sobreviven al fuego que los dejó a la intemperie.

Enclavadas a las faldas del relleno sanitario tenían su “chiname”, jacales o casas construidas con retazos de madera y cartón del basurón municipal. Hoy solo el rescoldo queda. El sábado un incendio arrasó con todo.

El relato

“Yo la hice con mucho esfuerzo...”, cuenta Jazmín. Originaria de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Jazmín emigró para labrarles a sus hijos un porvenir. No lo logró y ahora vive junto al relleno sanitario.

Sentada a la sombra cicatera de un árbol, la pepenadora observa los restos de su “chiname”.

“Yo junté la madera en el relleno sanitario, y así como lo juntaba la ‘lomeaba’, y así hice mi casa...”, comenta. De lo suyo queda nada.

Al otro lado de la calle se encuentra Amperio. La cabeza baja, pasea la mirada entre los escombros carbonizados.

“No pudimos hacer nada ni sacar nada... el fuego de volada se extendió a todas las casas”, susurra. El pepenador se mantiene inmóvil bajo un sol que ya nada tiene que quemar. “Todo se quemó...”, musita.

Allá en lo alto, en el relleno sanitario, se encuentra Víctor o el Tío. Los pies descalzos entre la basura, disputando los desechos con los zopilotes que merodean como aves de corral. Cuando el incendio, el Tío hurgaba entre la basura.

“Ya cuando me di cuenta el incendio ya estaba avanzado, y realmente no pude recuperar nada”, expresa.

El olor de los lixiviados se adhiere al cuerpo y excita los intestinos. El Tío escudriña los desechos con la mirada. Selecciona y aparta lo reciclable. A distancia se observa la mancha de lo que fue su casa. Los que saben dicen que el incendio lo originó un cortocircuito. Otros, que la llama de una estufa.

“A estas alturas ya no me preocupo por lo que fue. Solamente me preocupo por salir adelante...”, expresa.