"No puedo registrar a mi bebé de 6 meses de nacido": Gabriel Romero, papá transgénero en Sinaloa

Sinaloa.- “Soy un papá transgénero y tengo muchas dificultades, mi bebé tiene seis meses de nacido y no lo he podido registrar por el tema de que no quiero quedar en el acta de nacimiento como mamá, sino como papá”, afirmó Gabriel Romero (Roma), quien dio a luz a su primer bebé en un hospital de Culiacán, quien narró su experiencia como hombre transgénero a los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa.

Acudió al parlamento abierto realizado en el salón Constituyentes del Palacio Legislativo, con la representación de las personas que se encuentran en su misma situación legal, explicó que su interés se centra en tener la autorización legal de cambio de identidad, que solamente se va a lograr teniendo presencia en aquellos lugares que pueden tomar la decisión de reconocer el derecho a asentar la identidad de género en las actas de nacimiento.

Explicó que actualmente es un trámite largo, pero la realidad las personas transgénero se encuentran en un momento de vulnerabilidad grave y no son visibles; pese a que él tiene dos profesiones, como actor de teatro profesional y entrenador de boxeo certificado por el Consejo Mundial de Box y Protección Federal, que no puede ejercer.

“Pese a tener los documentos de mis profesiones, no se me puede emplear en ninguna parte por la discriminación, y el hecho de que no se legalice el cambio de identidad, que es un proceso demasiado tedioso, se me hace que constantemente se me éste ofendiendo y lastimando psicológicamente, porque me llaman como mujer al sacar mi identificación, mi nombre está en femenino y es muy complicado llevar un proceso, porque no puedo salir del estado”, agregó.

Atentos los diputados de Morena, PRI, MC, PT, PAS y sin partido, puso el ejemplo de que no puede ni viajar a Guadalajara o Sonora, en donde es más rápido el proceso de cambio de identidad, porque firma cada trimestre por libertad condicional y que le hacen “frustrante para mí, llevar día a día en esta sociedad por ser un humano que se ve diferente”.

“Me considero una persona muy respetuosa y humana hacia la sociedad, pero tampoco me siento especial. Soy un ser vivo y humano con las capacidades, habilidades y virtudes como otro ser, y mi interés en este momento es compartir parte de mi existencia”, comentó Roma Romero.

En cuanto a la despenalización del aborto, les dijo a los legisladores que no está a favor o en contra y a título personal respeta los razonamientos de ser y comprende que cada persona tiene diversas necesidades y son diferentes.

“En mi caso me siento bombardeado por todas partes, dado la discriminación, no solo por ser una identidad transgénero, sino también por haber decidido gestar en mi propio cuerpo, que me trajo mucho conflicto, dado que no se me daba atención médica por tener esta identidad”, confesó.

Entre sus vivencias, enumeró que cuando decidió embarazarse, fue despedido de su trabajo, como una discriminación más a él como transgénero.

Recordó que hace siete años fue sancionado por romper las leyes y estuvo en prisión seis años en una prisión federal, que lo ha llevado a ser una persona reinsertada y resiliente, que lo convirtió en un ser preparado psicológicamente, emocional y física.

Les mencionó a los legisladores que conserva su nombre femenino y su interés es que se logre la aceptación legal de cambio de identidad.