No queremos hacer uso de la fuerza pública: gobernador de Sinaloa

Culiacán.-No se quiere llegar a utilizar la fuerza pública para lograr que las personas acaten las recomendaciones de no salir de sus casas, sin embargo, se considera como una posibilidad para evitar que crezca el número de contagios de coronavirus en Sinaloa, advirtió el gobernador, Quirino Ordaz Coppel.

Explicó que por el momento se están utilizando las fuerzas policiacas para invitar a las personas a que se resguarden y eviten multitudes, pero se sigue viendo gran cantidad de personas en las calles que no hacen caso.

Así describió como irresponsabilidad el no creer en las indicaciones que se están realizando de no salir, ya que no solo se afecta la salud personal, sino que además de sus familiares, seres queridos y las personas que los rodean, esto por tratar de un virus altamente contagioso.