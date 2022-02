¿No quieren trabajar? Hay 20 mil vacantes de empleo en comercios, servicios y turismo en Culiacán

"Estamos sufriendo de un nuevo fenómenos que se está dando, con todos los programas asistencialistas o sociales que se están llevando a cabo ahorita, muchas personas que se empleaban en los establecimientos pues ahora ya no tienen ningún interés dado que reciben dos o tres apoyos en los domicilios de diferentes programas y ya no tienen interés de trabajar", reiteró.

"No conseguimos empleados para el comercio y algunas actividades de los sectores productivos y estamos en un esquema en el que muchos negocios estamos solicitando colaboradores, empleados y no encontramos", expuso Castro Blanco.

Culiacán, Sinaloa.- Más de 20 mil vacantes no han podido ser cubiertas por el sector comercio, servicios y turismo por la falta de interés de las personas por emplearse , esto de los más de 500 mil empleos que se general del sector terciario, lamentó Diego Castro Blanco presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) Culiacán .

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.