"No quiero que se presenten ataques": gobernador de Sinaloa, tras captura de Caro Quintero

Sinaloa.- Tras la captura de Rafael Caro Quintero el pasado viernes en Choix, Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que se trabaja en el reforzamiento de la seguridad para evitar ataques en el estado.

También manifestó que no es un tema que tiene que hablar con AMLO. Durante su conferencia Semanera dijo que es un tema federal en el cuál la autoridad estatal no tuvo que ver. El mandatario estatal, reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene porqué comunicarse con el sobre el tema pues no tienen información.

"No se ha comunicado conmigo el presidente no tiene porqué hacerlo yo no tengo nada, la autoridad estatal no tiene información sobre este tema".

Te recomendamos leer:

Reiteró que el estado está trabajando en reforzar las zonas en en dónde se podrían presentar ataques referentes a dicha captura. Manifestó que no quiere que pase algún ataque a diferencia de lo que dicen los analistas.