No realizar posadas ni eventos sociales, insiste Protección Civil de Sinaloa

Sinaloa.- No podemos levantar la cortina ni poner bandera blanca en el tema de la pandemia de covid-19, dijo el director de Protección Civil de Sinaloa, Francisco Vega Meza. Luego de haber vuelto al semáforo amarillo por segunda tras haber permanecido en naranja un tiempo, pidió a la ciudadanía no relajar las medidas de prevención, y, sobre todo, no realizar eventos sociales, pues las condiciones aún no son dadas en el estado.

Con esto, mencionó la importancia de evitar la organización de las tradicionales posadas en fechas cercanas a la navidad, por lo que hizo el exhorto a no realizar este tipo de celebraciones.

Añadió que el mayor reto para PC será en este fin de año, pues además de la incidencia de eventos sociales se espera un incremento en la actividad comercial por motivo de las compras navideñas, por lo que se pondrá especial atención a los operativos en centros comerciales y mercados.

“Es bien importante el comportamiento de la gente, por eso invitamos a que la gente tome sus medidas de autoprotección, no salgan de compras como familias (…) ante el sector empresarial, que no se relajen los protocolos, que también oferten servicios en línea y en internet, y abonado a esto, que no hagamos posadas”, dijo.

Declaró que la vuelta al semáforo amarillo podría dar a las personas una sensación de relajamiento, sin embargo, insistió en que no es el momento aún para bajar la guardia, por lo que consideran poner mano dura para evitar regresar al naranja otra vez.