"No recomendé a mi hermano": Líder del PRI en Congreso de Sinaloa afirmó no influir en ratificación de Eduardo Madrid

Cuiacán, Sinaloa.- "No recomendé a mi hermano Eduardo Madrid" para que fuera ratificado como director de Administración y Sistemas en la Secretaría de Administración y Finanzas en el gobierno de Rubén Rocha Moya, afirmó el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ricardo Madrid Pérez, quien dijo que no es responsable de las decisiones que tomen sus familiares y tienen la libertad de desarrolllar su vida profesional de acuerdo a las oportunidades que se le presenten

Fue una decisión personal y "no tiene nada que ver conmigo y ya tenía tiempo en esa área, y entiendo que han estado revisando los perfiles y le hicieron una invitación para una ratificación en la misma área en donde estaba", explicó el legislador del Congreso de Sinaloa.

"Me enteré cuando vi la noticia y le llamé, y fue cuando me dijo... me dieron la ratificación, evaluaron los perfiles y como ya estaba en esa área, no hubo ninguna promoción y forma parte de su hoja de vida", precisó.

Dijo que su hermano se ha desempeñado como funcionario público desde hace varios años en esta dependencia, y conoce que el pasado miércoles, lo ratificaron en el cargo que corresponde a una dirección de área.

Madrid Pérez comentó que Eduardo es un ciudadano y no milita en el PRI, y como familia, cada uno toma sus decisiones que a "él no le corresponden, no tengo ninguna injerencia y es un profesionista que se ha venido desarrollando en diferentes áreas y en ese momento recibió una invitación que fue ratificado en esa área".

Manifestó que como funcionario, su hermano, ha tenido su propio desarrollo y a él le tocó ser favorecido con la decisión de permanecer en el puesto, en un área en donde ya estaba trabajando.