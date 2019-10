No sabíamos qué hacer ni adónde ir

Muchos culiacanenses fueron sorprendidos en las calles por los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas del orden civil en la capital sinaloense. Algunos tuvieron la suerte de recibir asilo pero otros, como María y sus hijas, no. Contaron su vivencia a este medio.

Cabe señalar que el nombre y edad de la persona son ficticios, ante el temor de una identificación.

Parecía un día de compras normal

María, de 45 años, y sus hijas, de 15 y 12 años, desde hace algunos días habían pensado en ir al Centro de la ciudad a comprar zapatos. Justamente el día jueves 17 de octubre decidieron ir a hacer sus compras, previendo el tiempo que tardarían durante las compras del calzado y el posible gasto de estacionamiento que tendrían que pagar de llevarse su coche, por lo que optaron por irse en camión:

Mis dos hijas y yo subimos al camión y llegamos al Centro alrededor de las 15:45 horas, poco antes de llegar, mi otra hija, que se encontraba en la casa, me llamó para informarnos de las balaceras que había habido en diferentes puntos de las ciudad, incluyendo el centro

Para María y sus hijas se trataba de una balacera más, que no pasa de ser un enfrentamiento armado como los que esporádicamente se presentan en la ciudad, pero que después de unos minutos todo vuelve a la normalidad. El conductor del camión donde se transportaban María y sus hijas les comentó que ya no recogería a nadie, ya que se saldría de la ruta porque estaban levantando camioneros. Entraron a una tienda y entonces comenzó a entrar mucha gente corriendo y llorando, narra. «Por las calles del Centro pasaban camionetas blindadas con gente armada, tanto militares como narcos».

Atrapados en el centro de la ciudad

Los empleados de la tienda cerraron la tienda y llevaron a toda la gente a una bodega, hasta entonces María tomó conciencia de la gravedad de la situación; estuvieron encerradas por 4 horas. «Todos estábamos informados por las llamadas y redes sociales de lo que estaba pasando. Alrededor de las 17:30 horas nos dieron aviso del toque de queda, que todos deberíamos estar en un lugar seguro a las 19:00 horas y ya no salir, porque las cosas se pondrían peor».

Muchos de los que se encontraban ahí tomaron la decisión de salir e irse a sus casas. María decidió quedarse porque ya no había camiones y no quería arriesgarse con sus hijas; aún había gente dentro de la bodega y parecía que se quedarían a dormir ahí.

Inseguros y sin alternativa

«Como a las 19:30 dijeron que teníamos que salir porque la empresa no quería hacerse responsable si nos pasaba algo. Una muchacha dijo que no nos podían sacar, ya que era su deber darnos refugio en esa situación y que si nos sacaban podía hacer una demanda. No obstante, los encargados dijeron que no podíamos quedarnos dentro y nos iban a sacar. No sabíamos qué hacer ni adónde ir, además de no contar con un medio de transporte. La muchacha salió para ir por su coche, pero al cabo de unos minutos regresó corriendo y asustada. Justamente al dar vuelta en la calle comenzó un tiroteo a unas cuadras. Después de ese susto se descartó por completo la idea de movernos».

Buscando seguridad y regreso a casa

La tarde parecía interminable, sin embargo, ante la realidad de ver una ciudad silenciada, inmóvil y azotada por la violencia, y el desamparo de verse en la calle ante la situación, decidieron moverse y buscar un establecimiento que les diera refugio, pero sus intentos fueron infructuosos, ya estaba todo cerrado en el Centro, por lo que alrededor de las 20:00 horas hicieron una reservación en el hotel San Francisco, a un lado del mercado Garmendia, donde había muchos ciudadanos en su situación, incluyendo personas que las habían acompañado en la tienda.

Más tarde, naturalmente, todos teníamos hambre

Mencionó, y contó que para ella fue muy significativo que todos pudieran compartirse lo poco que tenían: una joven encontró una bolsa de frituras, y la ofreció a los que estaban ahí.

«Un señor también encontró un pan, que después se supo que era de la señora que hace la limpieza, el cual lo repartimos para que nos tocara un pedazo. También había un refresco que de igual manera nos repartimos. Esa fue la cena, pero descansamos tranquilas ya que todas estábamos en un lugar seguro», refirió entre suspiros.

A las 7:30 horas del viernes María escuchó las noticias y preguntó si era seguro salir. Después de unas horas, como a las 10:00, les confirmaron en el hotel que no había riesgo y podían regresar a sus casas; al no haber servicio de camiones, pidieron auxilio a un familiar.

María y sus hijas, aún sin dar crédito a lo que habían vivido, se sintieron afortunadas de estar bien y de haber llegado sanas y salvas a su casa.