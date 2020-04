No sacan ni para el diésel, afirman concesionarios del transporte en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- os camiones urbanos circulan con un 20 o 30 por ciento de pasaje, por lo que ya no sacan para los gastos del diésel ni el sueldo de los conductores, dijeron transportistas de diversas alianzas.

Coincidieron en que si el Gobierno estatal no los apoya con el gasto del combustible, ya no podrán prestar el servicio, el cual están brindando por solidaridad con la población. Indicaron que no han pensado dejar a los usuarios sin el servicio, pero la situación los está orillando a eso porque cada vez hay más medidas restrictivas para que las personas salgan de sus domicilios y el pasaje es menos.

Reconocimiento

Los transportistas aplauden el trabajo de los conductores quienes, pese al riesgo de contagio, siguen trabajando.

Miguel Luna Ley, dirigente del Sindicato Nacional de Transporte en Sinaloa, explicó que el pasaje les bajó en un 70 por ciento. Por eso están viendo con el Gobierno del Estado para ver si les brindan apoyo con el diésel porque ya no saben qué hacer.

Comentó que ya se le está haciendo una solicitud al gobernador Quirino Ordaz Coppel, por medio del subsecretario de Gobierno, para ver este tema.

No sabemos hasta dónde lleguemos, ojalá que el gobierno de perdida nos apoye con el combustible.

En el mismo sentido, el presidente de la Federación de Transportistas en Sinaloa, Miguel Loaiza, comentó que poco a poco se han estado sacando algunas unidades de ruta porque prácticamente andaban vacías.

Pidió comprensión a la ciudadanía por si tienen que esperar un poco más a los camiones y también llamó a que cuiden a los conductores usando cubrebocas y tomando todas las medidas de prevención necesarias para evitar contagios de COVID-19.

Medidas preventivas

Tras el cierre del primer cuadro de la ciudad de Culiacán, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y la Dirección de Vialidad y Transportes hicieron cambios en las paradas de camiones.

También se inició con la entrega gratuita y masiva de cubrebocas a los usuarios del servicio público de esta ciudad capital y Navolato, por ser los municipios en donde hay más casos de coronavirus.

Los cubrebocas se estarán entregando en las paradas de camiones con mayor afluencia.

Para los choferes urbanos será obligatorio, explicó Feliciano Valle Sandoval, director de Vialidad y Transporte. También dijo que el servicio del transporte urbano es esencial, por lo que no se tiene considerado parar de forma definitiva, y a medida que la población vaya parando las actividades, se va a ir viendo la necesidad de dejar pocos en circulación.

Se pide a las personas que respeten la sana distancia cuando viajen en los camiones urbanos.

Algunos taxistas y conductores del transporte público urbano se organizan para colocar un centro de acopio para hacer despensas para las personas del gremio más necesitadas, pero ayer no pudieron debido a que las diversas corporaciones policiacas estuvieron muy estrictas y tuvieron temor de que los arrestaran, dijo Rolando Ibarra.

El líder del Sindicato de Choferes de Culiacán dijo que solo lograron entregar treinta despensas.

Ibarra lamentó que, a la fecha, ni el Gobierno estatal ni el federal hayan entregado apoyos a las familias de los taxistas y conductores de camiones urbanos que están pasando necesidades debido a la baja de pasaje.

Por esta razón, llama a la ciudadanía y a los agricultores que puedan donar diversos alimentos, que lo hagan para que lleguen a las personas más necesitadas. Debido a los contagios por COVID-19, muchos choferes se quedaron sin ingresos suficientes para sacar adelante a sus familias en medio de esta emergencia sanitaria.