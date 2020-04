No sacan ni para el diésel del transporte urbano, aseguran concesionarios

Culiacán.-Si el gobernador no los apoya con el diésel no podrán seguir prestando el servicio de transporte público urbano, porque en la actualidad no sacan ni para los gastos de las unidades, ni para el sueldo de los choferes comentaron el presidente de la Federación de Transportistas en Sinaloa, Miguel Loaiza y Miguel Luna Ley, dirigente del Sindicato Nacional de Transporte en Sinaloa.

En la actualidad los camiones andan prácticamente vacíos y los conductores se exponen a los contagios, por esta razón piden a los usuarios que se protejan al subirse a las unidades para que también protejan a los conductores, quienes también tienen a familias que sacar adelante.

En la actualidad el pasaje bajó entre un 70 y 80 por ciento y están dando el servicio en solidaridad con la población que por necesidad tienen que trasladarse dijeron los transportistas.

Hacen el llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que voltee a ver a este sector.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.

Ambos ven con buenas medidas que se repartan tapabocas entre los usuarios del transporte y esta medida dijeron debería ser en todo el estado.

Dinos cómo crees que apareció el coronavirus; Mitos del origen del COVID-19