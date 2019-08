No se han perdido inversiones por falta de Ceprofies: Estrada

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde dijo que no se han perdido inversiones en el municipío por no dar Ceprofies y que el si el presidente de Codesin de la Zona Centro José Luis Sandoval están consciente de que esa prestación esta prohibida entonces para que abre la boca para opinar y que se está metiendo en problemas con el Ayuntamiento por dar este tipo de opiniones.

Dijo que las Ceprofies nacieron de una ley de inversiones del Estado y el obedece a la Constitución por lo que no importa cuantas leyes hay no lo van a obligar a hacer cosas que no están permitidas.

Comentó que se reunieron con él empresarios que deseen invertir 3 mil millones de psos y que le dijeron que ya sabían que las Ceprofies eran anticonstitucional y que no la iban a pedir pero si le solicitaron apoyo para que los trámites fueran menos burocrático.

Aseguró que los estudios de Codesin para medir cuantas empresas se han ido por falta de Ceprofies no es confiable.