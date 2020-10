"No somos los mismos de Nueva Alianza" afirma Fernando González, presidente de Redes Sociales Progresistas

Sinaloa.- El presidente nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP) afirmó que su partido no se igual que el Partido Nueva Alianza (PANAL) y comentó su visión para las elecciones 2021 así como el perfil para la gubernatura de Sinaloa.

Al asegurar que Redes Sociales Progresistas puede conseguir 50 de los 500 distritos federales en juego en el 2021, además de una votación de doble dígito para conservar el registro, Fernando González Sánchez, aseguró que aunque muchos de sus integrantes se llamen igual, no son las mismas personas que estuvieron en el Partido Nuevo Alianza (Panal).

De Gerardo Vargas dijo no creer que sea un personaje que "tenga mudanzas con reversa".

En una videoentrevista concedida a Debate el yerno de la maestra Elba Esther Gordillo negó que la intención a futuro de RSP sea convertirse en un partido satélite de Morena, y aclaró que la maestra Elba Esther no pertenece a Redes Sociales.

"Es muy cercana", dijo, pero "los únicos responsables de RSP son sus dirigentes y su membresía".

Parte del reto

Fernando González sostuvo que la aprobación del Trife para constituirse como nuevo partido es, además de un gran reto, una oportunidad, pues afirma que si se parte de un diagnóstico de que el régimen de partidos está agotado, deben ser capaces de construir un nuevo sistema, al tiempo que se construye un nuevo régimen político debido al agotamiento del anterior que no cumplió con las expectativas.

"A partir de ahora hay que ser creativo y buscar la manera de cómo nos vamos a organizar, cómo nos deshacemos de la carga del pasado, cómo asumimos el presente y cómo comenzamos a hilvanar los pasos que debemos dar para construir un futuro".

Sobre el origen de quienes ahora conforman Redes Sociales y antes estuvieron en el Panal, el dirigente nacional sostuvo que, aunque se llaman igual, no son los mismos.

Han sucedido grandes transformaciones en los últimos años, y ya no somos las mismas personas

Sostuvo que Nueva Alianza fue un partido de nicho en un régimen de partidos más o menos cómodo, en donde las alianzas eran más o menos simples, un partido de tema, un partido muy ligado a un gremio, pero asegura que RSP no tiene nada que ver con ello.

"Hoy somos otra clase de dirigentes. Nos hemos formado en una difícil transición, y nos hemos enfrentado a duras verdades en este cambio de régimen.

Primero, era una época donde creíamos en un régimen de libertades plenas y absolutas, que el mercado podría empezar a resolver la desigualdad social. Creo que fuimos engañados por el capitalismo neoliberal que nos prometió globalidad, tecnología, armonía, libertades absolutas".

Con miras a las elecciones del 2021, Fernando González consideró que pueden ganar 50 de 500 distritos electorales en todo el país, además de aspirar a dos dígitos de la votación y obtener el triunfo en importantes municipios del país.

"Desplegamos una estructura fuerte en todos estos meses, y estamos afinando nuestras mejores estrategias, nuestras mejores ideas, el mejor discurso posible para que podamos desde abajo, con la gente, con alianzas con los grupos en las colonias, construir las mejores candidaturas y tener los mejores resultados".

Aseguró que en Sinaloa están muy avanzados en la conformación de sus estructuras.

Tenemos el cien por ciento de municipios y distritos electorales federales y locales ya con comisiones ejecutivas y hemos avanzado en algunos comités de bases en algunas colonias

Confirmó que en Sinaloa tienen alrededor de 30 mil afiliados y simpatizantes.

¿Y el candidato a la gubernatura?

Sobre si ya tienen algunos perfiles con miras a la sucesión por la gubernatura en Sinaloa, González Sánchez dijo que los han buscando varios perfiles ciudadanos interesantes.

"Vamos a revisarlos. Vamos a iniciar un proceso interno, porque no queremos llegar a las definiciones de manera cupular. Queremos que la gente participe en cada definición. Estamos preparando sistemas de voto electrónico, sistemas de voto por internet para comenzar a modificar y buscar retroalimentación con los ciudadanos".

¿Gerardo Vargas sigue siendo parte de Redes Sociales Progresistas?

"Siempre he dicho que Gerardo es un ciudadano, un sinaloense universal. Creo que un personaje. Un líder como Gerardo no le pertenece a ningún partido en particular. Creo que él ha hecho de su imagen, de su carrera, una fortaleza específica que nosotros respetamos y apreciamos, porque le tenemos profunda gratitud porque hay tramos donde él nos ha ayudado mucho con su experiencia, con sus vínculos, y es un sinaloense al que reconocemos y apreciamos".

¿Están dispuestos a abrirle la puerta como candidato?

"No es una decisión que pueda tomar la dirigencia nacional. De darse ese escenario, le correspondería a la Comisión Ejecutiva de la entidad. Es una hipótesis. Yo veo a Gerardo un triunfador a donde quiera que vaya. No creo que él tenga mudanzas con reversa. Yo creo que él es un triunfador, y a donde vaya va a triunfar, porque está hecho para el éxito".

¿Gerardo es militante de RSP?

"Él es cercano a Redes Sociales porque nos ayudó a construirlo".

En torno al perfil que deberá cumplir quien sea su candidato a la gubernatura en Sinaloa, Fernando dijo que "debe ser una gente cercana a los electores, libre de toda mancha, con liderazgo real, que ya haya contribuido al desarrollo cívico y político de la entidad".