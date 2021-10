"No tenemos derecho a fallarle a los sinaloenses": Luisa María Alcalde acude a toma de protesta de Rocha Moya en nombre de AMLO

"Debemos tener claro que no basta la presencia de los elementos de seguridad, sino que lo principal es atender las causas que generan la violencia: la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. En el gobierno que encabeza el presidente tenemos al convicción de que a paz y la tranquilidad son frutos de la justicia", comentó.

"Los ciudadanos al participar en la elección depositaron sus expectativas y esperanza para avanzar hacia una sociedad más justa, más segura y de mayor bienestar, son tiempos de cambios profundos y debemos estar a la altura, porque no tenemos derecho a fallar ", dijo.

La integrante del gabinete presidencial resaltó que en México y Sinaloa "estamos viviendo tiempos extraordinarios e interesantes", pues los sinaloenses depositaron us esperanzas en un nuevo gobierno encabezado por Rubén Rocha, el cual deberá estar a la altura de las circunstancias.

Durante la ceremonia de la toma de protesta de Rocha Moya, que inició a las 11:00 horas de este domingo en el Congreso de Sinaloa , Luisa María Alcalde pronunció unas palabras en nombre de AMLO, quien no acudió al evento.

Sinaloa.- La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján , acudió a la toma de protesta de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ), donde declaró que el nuevo gobierno no tiene derecho a fallarle a los sinaloenses.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.