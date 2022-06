"No tengo por qué huir": Estrada Ferreiro reaparece y niega acusaciones en su contra

Culiacán.- El ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aseguró que no huyó de México para evitar su detención tras su desafuero, sino que viajó a Estados Unidos para vacunarse contra Covid-19, pues sostiene que las acusaciones en su contra son falsas.

En conferencia de prensa este 14 de junio de 2022, tras su regreso a Culiacán, Sinaloa, Estrada Ferreiro explicó que viajó a San Diego, California, para recibir la cuarta dosis de la vacuna contra Covid-19, pero un malestar en la garganta le impidió hacerlo.

"En estos últimos días hay muchos comentarios de que me he escondido, que andaba huyendo, que fui a Estados Unidos y no sé qué cosas más (...) Sí fui a San Diego a vacunarme, volé de Ciudad de México directo, pero no pude hacerlo porque me enfermé un poquito de la garganta, todavía ando un poquito malo y no me animé a vacunarme, pero a eso fui exclusivamente", aseguró el ex alcalde de Culiacán.

Insistió en que no ha cometido ningún delito por los que lo acusan, además de que no tiene miedo a ser detenido, ya que ninguno de los delitos que le imputan ameritan presión preventiva.

"No es fácil estar en el papel que estoy yo ahorita, porque prácticamente estoy siendo acusado de cosas inexistentes y pues hay que aclararlas. En ningún momento he pretendido sustraerme a la acción de la justicia", insistió.

Estrada Ferreiro aseguró que no había sido notificado de su desafuero, su destitución y el nombramiento de un nuevo alcalde de Culiacán. Fue en medio de la rueda de prensa que le hicieron llegar el oficio mediante el cual el Congreso de Sinaloa lo notifica del proceso en su contra. "No me habían notificado, ahorita acaban de notificarme", dijo tras leer el documento.

"No tengo por qué huir, no estoy para andar peleándome por la alcaldía, por un puesto público", reviró el morenista para desmentir los rumores sobre su supuesta fuga del país.

También envió un mensaje al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la fiscal General del Estado (FGE), Sara Quiñónez, para avisarles que se encuentra en Culiacán y está dispuesto a comparecer cuando sea necesario, al tiempo que aclaró que no tiene nada contra el mandatario estatal.

"Le digo al señor gobernador del Estado: aquí estoy para hacer frente a las acusaciones que injustamente se me hicieron (...) no quiero malos entendidos ni confusiones porque eso se presta a agravar los abusos que han cometido", aseveró.

El ex alcalde detalló que hasta ahora no ha solicitado ningún amparo para evitar su detención, y reveló que antes de viajar a Estados Unidos acudió a las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob), aunque no dio a conocer el motivo.

"Me siento frutrado porque no es posible que pase lo que está pasando, pero bueno, vamos a ver qué resulta, yo confío en que la señora fiscal, por ser mujer y una persona con experiencia, puede hacer las cosas correctamente y de forma justa", comentó.