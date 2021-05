No tengo telarañas en la cabeza: Wendy Ibarra, esposa de Mario Zamora

Sinaloa.- Darle continuidad a los programas que están funcionando, ‘sin telarañas en la cabeza’ y con especial atención a la educación, la prevención y atención de adicciones, salud mental y la cultura, es el plan que llevará a cabo Wendy Ibarra Lugo, esposa del candidato a la gubernatura de Sinaloa por el PRI, PAN y PRD, Mario Zamora Gastélum, en caso de que la ciudadanía le dé el triunfo este 6 de junio.

En lo que va de la campaña electoral, la esposa de Zamora ha contribuido y ha estado muy activa en el proceso, incluso las fotos que el candidato sube junto a ella en sus redes sociales son de las más populares.

En entrevista para Debate, Wendy Ibarra compartió la felicidad que vive junto a su esposo y sus hijos, a quienes considera el mayor éxito que han tenido como pareja.

El candidato y ella se conocen desde la primaria y fue hasta la etapa de universidad, en Monterrey, cuando aceptó ser la novia y compañera del que ella llama su mejor amigo. Desde ese momento a la fecha, Wendy ha estado hombro a hombro con él, apoyándolo en toda su carrera política y este 2021 no es la excepción.

En palabras de Wendy Ibarra, su misión, en caso de que su esposo sea el nuevo gobernador de Sinaloa, será el trabajar en los temas que tengan que ver con la familia, así como de apoyo social, por lo que aseveró estar consciente de que ya existen algunos programas, a los que calificó de muy buenos, que han hecho un excelente papel, emanados del gobierno del PRI, del cual se siente muy orgullosa.

“Quirino y Rosy han hecho un excelente papel, y Rosy en particular, pues ha apoyado muchos programas que han tenido mucho éxito, como el de las terapias, los niños con autismo, el de los débiles visuales, etcétera. Yo pienso darle continuidad a las cosas que están funcionando, yo no tengo telarañas en la cabeza como para decir ‘voy a quitar todo lo del gobierno pasado y ya vengo a poner algo nuevo’”, aseveró la esposa de Mario Zamora.

Dar continuidad

Por tal motivo, mencionó que si algo ya está funcionando y ayudando a las familias, así se mantendrá, pues si ya se ha invertido esfuerzo, dinero, un todo, entonces ella está para abonarle a dichos programas sociales, aunque reconoció que siempre se pueden mejorar.

“Darle continuidad a lo que hay, ver cómo crece. Un tema que me interesa es el de las adicciones, de ver cómo, de alguna manera frenar eso. Es una tragedia familiar que un hijo, que un papá, una mamá, tenga algún tipo de adicción, entonces ver cómo ayudar en que se rehabiliten y se reincorporen a la sociedad”, expresó, pero también concientizar y frenar esa problemática, añadió.

Por otro lado, la esposa de Zamora Gastélum se dijo interesada en atender el tema de la salud mental, más en este contexto que atraviesa el país con la pandemia, pues esto ha causado mucha depresión, una situación que le parte el alma al saber que hasta menores de edad se suicidan, que existe mucha violencia familiar, una situación que le ha alterado los nervios a las personas, que les ha causado sufrimiento, por lo que es fundamental que el Gobierno les brinde atención con algún tipo de apoyo, afirmó.

Ibarra de Zamora destacó que otro tema de su interés es el de la cultura, pues es algo superesencial en un Estado que la gente tenga acceso a tocar instrumentos musicales, a tener obras de teatro, aprender cosas nuevas en temas de cultura, así como el apoyo al arte: “son cosas también que cultivan el alma”, insistió.

Lo bueno y lo malo

Wendy Ibarra de Zamora compartió para Debate la historia que ha vivido junto al candidato de la alianza Va por Sinaloa. Recordó que desde siempre han llevado una relación “bien padre”, pues asegura que Mario, además de ser un caballero, siempre ha sido su mejor amigo. “Es un hombre muy caballeroso, siempre ha sido como muy atento, muy lindo conmigo y ya con tantas cualidades, pues yo dije: ‘No pues este me lo quedo mejor ya para mí’, y muy buenos amigos, de verdad yo me casé con mi mejor amigo, estoy muy orgullosa de eso”, reiteró.

De acuerdo con Wendy, el candidato de la alianza Va por Sinaloa tiene como principal fortaleza el ser un hombre transparente de toda la vida, “lo que ves, es lo que hay, un hombre que, además, se muestra sin tapujos, que aunque todos los seres humanos tenemos errores, él tiene muchas cualidades.

El Mario es muy sincero, nunca te va a prometer algo que no cumpla, es un hombre de palabra, yo siento que tiene mucho que ver, es un hombre que habla de frente las cosas, toda la vida ha sido así”, afirmó.

Respecto a las debilidades de su esposo, Wendy Ibarra contestó que su esposo no duerme mucho, que a veces no come muy bien, en el sentido de la calidad de los alimentos, pues de repente se come unos churros, papas y ese tipo de alimentos, pues no tiene fuerza de voluntad para ese tipo de cosas.

“Como dicen, a veces las personas no pueden tener fuerza de voluntad para todo, y pues nada, yo digo que es bastante normal. Es un hombre demasiado trabajador, quisiera tenerlo más conmigo. Ahorita, por ejemplo, lo que le reclamo más a veces es que ya deje el teléfono, quiere atender a todo el mundo y no le da la vida, esa es su delidad, a veces no puede dejar de pensar en trabajar”, detalló.

Sin agobios políticos

Ser un candidato a algún puesto público no es una tarea sencilla y ser la compañera de vida de un candidato tampoco lo es, sin embargo, en el caso de Wendy Ibarra, la campaña electoral ha sido una gran lección y una aventura muy enriquecedora para ella.

“Yo soy hija de agricultor, entonces yo he vivido con dos tipos de personas, el empresario agricultor y el Mario que toda la vida se ha dedicado a servir a la gente. Y te voy a decir una cosa, en mi papá veo las mismas cosas que veo en el Mario”.

Y es que, desde niña, Wendy vio en su padre a un hombre que se ha dedicado a ayudar a la gente, siendo muy generoso, trabajador y preocupado por las personas, actitudes que, asegura, también ve en su esposo Mario. De acuerdo con ella, en el tema político, lo bueno de Mario Zamora es que no mezcla su trabajo con su familia, cuando tiene alguna dificultad o problema.

“Gracias a Dios, si tiene algún tipo de bronca, trata de separar cuando está en familia y cuando está en el tema de trabajo, no es una persona que me traiga jamás, gracias a Dios, ningún agobio de político a mi casa, entonces, a veces ni me entero y él está perfectamente conmigo”, compartió.

De acuerdo con Ibarra de Zamora, en lo único que le ha afectado, es que aprende mucho, pues disfruta de escucharlo cuando platica con otras personas, cómo le explica a la gente cuando tiene alguna duda, destacó.

Todos a apoyar

Uno de los momentos más importantes para la familia Zamora Ibarra fue justo el anuncio de Mario como candidato del PRI, PAN y PRD a la gubernatura de Sinaloa, una meta importante que ahora se hizo realidad, compartió. “Yo grité de la emoción, porque sé que es algo que él puede hacer: ‘Mario qué emoción, yo sé que tú lo puedes hacer superbién, cuentas conmigo’. Y todos nos emocionamos por él, porque sabemos que es algo que él siempre ha anhelado, tener la oportunidad de hacer algo por su estado, poder ayudar a tanta gente que lo necesita porque de verdad es un hombre muy capaz, que siempre se ha estado preparando para esto. Está muy bien preparado y lo va a hacer muy bien”, afirmó.

Además, los días que van de esta campaña, según Wendy, han sido de los más divertidos y enriquecedores de su vida, en especial por la gran cantidad de personas que ha conocido, contó.

Al preguntarle a la esposa del candidato si se la pasa bien en el camión, respondió que sí, pues lo que más disfruta y le encanta es conocer gente, andar por todo el estado.

“Mis hijas también, siempre llegan bien contentas y tratamos de dormir siempre en el mismo lugar, ya ves que estamos haciendo la campaña alterna. Tratamos de hacer campaña juntos, a veces viene algún personaje, como el día que vino el presidente del PAN y pues andamos escuchando a la gente, recorriendo el estado y viendo qué necesidades hay, pero la verdad es que la gente se ha portado tan linda, ha sido algo muy padre, la verdad que nunca lo voy a olvidar, una campaña muy bonita, la verdad”, dijo.

Capacidad y experiencia

Wendy Ibarra fue muy clara al responder qué es lo que hace diferente a su esposo del resto de los candidatos. Aseguró que Mario Zamora tiene la capacidad, la experiencia, la preparación, e incluso afirmó que él es el líder que Sinaloa necesita en este momento.

“Yo sí siento y no es por de verdad sincerarnos, pero realmente es el día y la noche en cuanto al otro candidato, que mis respetos y que de verdad me cae muy bien, pero yo siento que Sinaloa necesita una persona que tenga toda la energía, toda la capacidad, toda la fuerza para dedicarle al estado”, comentó.

Agregó que Zamora Gastélum tiene las mejores propuestas, la experiencia que adquirió como agente estatal en Sinaloa de Financiera Rural, la cual aplicará en Sinaloa. “Sé que va a poder reactivar la economía, porque ya lo hizo, ya sabe cómo hacerlo, entonces ninguna propuesta de él se queda en el aire. Si algo tiene el Mario es que no va a prometer algo que no va a cumplir”, aseguró.

Otra de las diferencias, es que el candidato respeta a las mujeres, las tomará en cuenta en su gobierno para que esté conformado por 50 por ciento hombres y 50 de mujeres. “Se les va a dar la oportunidad y hay muchas mujeres muy capaces, Mario es un hombre que las respeta, que las escucha. También siempre ha estado muy metido en el tema de la educación, de la salud, que es donde él cree que los apoyos deben estar. Las estancias infantiles las quiere reactivar, las escuelas de tiempo completo, muchas propuestas que, con el favor de Dios, le dé la oportunidad la gente”, señaló Ibarra de Zamora.

Finalmente, la esposa de Mario Zamora Gastélum afirmó a esta casa editorial que la política no ha sido un factor para dañar su relación o vida familiar, pues considera que lo que une y separa a las familias es la cuestión de la pareja, de cómo se lleve, y en este caso, al haberse casado con su mejor amigo lo hace todo más sencillo, explicó.

“Sí me ha costado, a veces, un poco de trabajo el hecho de tenernos que separar por su trabajo, porque ha estado en la Financiera Rural, por ejemplo. Ha tenido puestos a nivel nacional, en Sedesol, en Energía, ha sido diputado y sí te puedo decir que es un hombre que trabaja incansable y sí le digo ‘Mario qué bárbaro’, son sacrificios, pero que a la vez yo veo que él hace tan buen papel, que digo ‘claro que vale la pena Mario’. Ahorita soy su mayor porrista ‘échale ganas’. Estamos muy unidos”, compartió Wendy Ibarra Lugo.

En la última recta de campañas

Solo 15 días faltan para que culminen las campañas electorales, pues el último día para hacer proselitismo es el 2 de junio, cuatro días antes de la jornada electoral.

El apoyo de Wendy para Zamora

De acuerdo con analistas, el activismo de Wendy Ibarra ha cobrado relevancia en la campaña del candidato de la alianza, ha mostrado su lado rosa y una imagen familiar.

Seguirán las mejores acciones

Wendy asegura que de ganar Zamora la gubernatura, dará seguimiento a los programas de gobierno que han tenido éxito y que han estado bajo las riendas de Rosy Fuentes de Ordaz.

Las propuestas de Mario Zamora

La siguiente lista de propuestas del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Mario Zamora, esposo de Wendy Ibarra, han surgido del diálogo con la ciudadanía:

1. Total transparencia. Un gobierno con rendición de cuentas y transparente.

2. Financiera Estatal de Desarrollo. Todos los sectores productivos contarán con líneas de crédito baratos y apoyos para la producción y comercialización de sus productos en los mercados nacional e internacional.

3. Fondo Sinaloense del Emprendedor (Fondo Mipymes). Crédito barato a las empresas.

4. Red Comercial Primero Sinaloa. Programa de abastecimiento para las empresas, con proveedores sinaloenses.

5. Fondo Estatal de Infraestructura, con recursos para ampliar y dar mantenimiento a la red carretera, el transporte público y el uso de las tecnologías digitales.

6. Carretera Topolobampo-Texas. Una nueva ruta de comercio entre Sinaloa, el norte de México y Texas; metrobús Culiacán, con una inversión de más de 3 mil millones de pesos; periférico Culiacán y desarrollo Isla de la Piedra.

7. Nuevo impulso al turismo. Rescate del programa de Pueblos Mágicos y Señoriales, eliminado por el Gobierno federal.

8. Escuelas de Tiempo Completo y que ningún niño ni joven se quede sin estudiar por falta de recursos.

9. Sinaloa con Salud. Instalación de 100 consultorios y medicamentos gratuitos.

10. Reactivación del programa Comedores Comunitarios, equipados con personal para operarlos y con alimentos de calidad. Con cobertura ampliada a comunidades que lo requieran.

11. Reactivar la Red de Estancias Infantiles. En favor de los derechos de la primera infancia y de las madres trabajadoras en Sinaloa. Abarcará los 18 municipios, con horarios extendidos, tanto en el área urbana como rural.

El Dato

Equipo

Durante la campaña, ha sido muy notoria la participación de Wendy Ibarra con su esposo. En el último análisis de Debate sobre los candidatos y sus redes sociales, esta fue la foto más popular de Mario Zamora en Instagram, en la que publicó que su esposa es su fuerza.