No todas las patrullas traen GPS, dice Guinto Marmolejo por caso de joven desaparecido

Culiacán, Sinaloa.- Que no todas las patrullas traen GPS comentó Oscar Guinto Marmolejo, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán al ser cuestionado si a través de esta tecnología se podría conocer la ubicación de las unidades que trabajaron para el sector de la Adolfo López Mateos, Culiacán el día que presuntamente arrestaron al menor de edad Javier Ernesto Velez Pulido.

También dijo que por distintas razones las cámaras de ese sector no funcionan pero que no las retiran por cuestiones de la garantía. Aseguró que lo que se está haciendo en el interior de la corporación es revisar que los agentes no traigas números de patrullas imantados ni otras cosas ilicitas.Aseguró que la patrulla 0138 no está en la lista de la corporación.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal atendió a la mamá del menor de edad quien se encuentra en calidad de desaparecido desde el mes de diciembre, pero ella dijo que no le resolvió nada.

Javier Ernesto fue detenido por presuntos policías el pasado 8 de diciembre de una tortillería en la colonia Adolfo López Mateos.

