No todo es como lo pintan: defiende Estrada Ferreiro a la marginada "República de Barrancos"

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, mandó un saludo para la "República de Barrancos" luego de que ciudadanos se quejaron en redes sociales por la publicación de un artículo de un medio local donde expone los mejores y peores sectores para vivir en la ciudad, calificando a Infonavit Barrancos entre estos últimos.

En una página de Facebook dedicada a compartir memes de la ciudad de Culiacán, y del sector Barrancos, publicó una captura donde se lee la reseña del medio de comunicación sobre el sector, señalando "altos niveles de delincuencia" y que en sitio de compra-venta de inmuebles es "referente negativo de Culiacán", haciendo la pregunta a los seguidores de la página "Es cierto raza?".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la publicación, la cual cuenta con más de 200 comentarios y casi 500 reacciones, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, mandó saludos a la "República de Barrancos" y refirió que "no todo es como lo pintan".

Leer más: En desamparo total siguen familias afectadas por la violencia en Culiacán y Sinaloa

Así me ha pasado con varios medios, no todo es como lo pintan. Saludos a la hermana República de Barrancos", escribió.

En el estudio Ciudadanos Evaluando de la Coordinación General del CESP de 2020, sobre índices de seguridad, Infonavit Barrancos aparece únicamente entre las colonias con más reportes de robo de vehículos en 2020. Pero, de acuerdo al estudio, este delito tiene una tendencia de 3 años a la baja en Sinaloa. "De continuar con este comportamiento durante 2021, el total anual podría ser de menos de 3,000 denuncias convirtiéndose en una nueva baja histórica".

Respuesta del alcalde de Culiacán | Foto: Captura

El fraccionamiento Prados del Sol, perteneciente al sector, fue uno de los lugares de Culiacán con mayor número de robos a casa en 2020.

En el artículo, se calificó además de los índices de seguridad, los servicio públicos, planeación urbana y de infraestructura.

En la publicación de Facebook dejaron usuarios comentarios como los siguientes: "Yo voto por que nos hagan municipio tenemos de todo, sobre todo abundan los taquitos, sushis... que más le puedes pedir a barrancos", "Tengo casi 30 años viviendo en barrancos y feliz aquí tenemos de todo , además en los índices de delincuencia y muertes están mucho más altas otras zonas".

Ciudadanos Evaluando de la Coordinación General del CESP de 2020 | Especial

"Que despectivos y discriminativos, yo no vivo ahí pero no me parece, es un sector que tiene de todo. No necesitas ni ir al centro", "No vivo ahí pero nada que ver ,es un sector muy activo económicamente y comercialmente", entre otros.

Mujer celebra sola su cumpleaños y se vuelve viral en redes

Síguenos en