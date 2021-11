No va a pasar en Sinaloa lo que ocurre en Zacatecas, dice Rubén Rocha Moya sobre violencia 

Sinaloa.- “Por favor ni me lo mientes”, contestó el gobernador Rubén Rocha Moya al ser cuestionado si en Sinaloa se podría recrudecer la violencia como en el estado de Zacatecas. “No quiero, por supuesto no va a pasar con nosotros”, expuso.

El mandatario estatal no quiere que los sinaloenses se atemoricen porque no se está en una situación crítica como en Zacatecas; dijo que, por el contrario, los delitos como homicidios dolosos han bajado y que durante su mandato no se ha registrado ni un feminicidio y el delito que está aquejando es el de la privación ilegal de la libertad.

Rubén Rocha Moya no ve como un reto del crimen organizado a su gobierno, los asesinatos y levantones registrados en los últimos días.

Al ser cuestionado sobre el levantón de 7 u 8 personas hecho ocurrido la noche de ayer en el sector de Barrancos, expresó: “Me preocupa mucho, hoy en la mañana ya elaboramos una estrategia para que tanto el Ejército, la Guardia Nacional, las policías nuestras sobre el tema de los “levantones”.