No va a vivir en La Primavera al salir de su gobierno de Sinaloa, asegura Rubén Rocha Moya

Sinaloa.- El gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asegura que su gobierno no va a ser de excesos, no traerá un impresionante dispositivo de seguridad y tratará de no meterse a los privados de los restaurantes.

Asegura que aspiraba a tener una casa de campo, pero ya sabe lo que va a ganar como gobernador y no le dará el presupuesto para vivir a la orilla del lago de La Primavera, en Culiacán, ni para la casa de campo porque no le alcanzará para gastos extraordinarios.

Lo que está haciendo es ampliar su casa. A él le interesa que le den seguimiento a cómo entra y como terminará.

Lo que gané lo va ahorrar porque la comida se la pagarán. En lo que se refiere a la seguridad indicó que quien tenga miedo que se cuide porque no va a tener un programa especial de seguridad para él ni para su funcionarios, en su caso le han puesto seguridad y se les escapa.

Asegura que no quiere hijos incómodos que haya un aprovechamiento abusivo del poder, de los familiares retirados de ellos no se hace responsable. Indicó que algunos de sus secretarios tienen solvencia económica y otros como Graciela Domínguez no, pero que en su gobierno no habrá nuevos ricos.