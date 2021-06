¡No ve obstáculos, solo sueños! Doña Lore se titula como ingeniera agrónoma en Sinaloa

Sinaloa.- Nacida en una familia de pescadores, Sandra Lorena Verdugo, rompió paradigmas al decidir estudiar la carrera de Ingeniería en Agronomía en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), este viernes con alegría recibió su título profesional en Culiacán.

"El que quiere superarse no ve obstáculos, ve suelos", escribió Doña Lore en una publicación en Facebook para compartir la meta alcanzada con sus amigos, familiares, hijos y nietos.

Sandra Lorena expresó que durante los cinco años de carrera hubi alegrías, tristezas, frustraciones, pero sobre todo aprendizaje "Pero al final del recorrido está la recompensa. Tengo en mis manos el documento por el cual luché todo este tiempo".

"Lo único que se interpone entre tus sueños y tu, es la voluntad de intentarlo y la creencia de que es posible conseguirlos", agregó.

En octubre de 2019, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) compartió un artículo sobre Sandra Lorena Verdugo, quien en ese entonces tenía 57 años cumplidos y quien estaba a unos meses de convertirse en la "ingeniera agrónoma con más edad en la facultad".

"No hay agrónomos, mi familia es de pescadores, cuando yo venía para estos rumbos y pasaba por la escuela siempre dije que si yo hubiera estudiado, me gustaría haber estudiado en esta escuela, siempre me llamó la atención", expresó Sandra Lorena en ese entonces.

Publicación de Doña Lore al recibir su titulo | Foto: Facebook

Doña Lore confesó que su intensión era estudiar inglés, pero por cuestiones económicas decidió terminar la preparatoria en Mazatlán, y luego trasladarse a vivir a Culiacán, con intención de cumplir su sueño de convertirse en ingeniera agrónoma.

Además, manifestó que su mayor motivación eran las expresiones de apoyo por parte de sus hijos cuando le decían "tú puedes, síguele poniendo ganas, nosotros te vamos a apoyar hasta el final".

